Futbol Yeni Malatyaspor'dan transfer atağı! Azubuike ve Kenan Özer'i kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor'dan transfer atağı! Azubuike ve Kenan Özer'i kadrosuna kattı

Futbol

Yeni Malatyaspor'dan transfer atağı! Azubuike ve Kenan Özer'i kadrosuna kattı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu ile Kenan Özer'i kadrosuna kattı.

13 Ocak 2022, Perşembe 23:17 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takımımızda daha önce de forma giyen Azubuike Okechukwu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Azubuike’ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz. Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK’da forma giyen serbest statüdeki Kenan Özer ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kenan Özer'e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

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