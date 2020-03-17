Türkiye futbol camiasından şimdiye dek bir kişi koronavirüs şüphesi nedeniyle teste tabi tutulmuştu. Yeni Malatyaspor'un Fransa doğumlu Kongolu oyuncusu Thievy Bifouma'nın koronavirüs testleri negatif çıktı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserispor müsabakası öncesi ailevi nedenlerden dolayı zorunlu olarak İspanya’ya gittiğini söyledi. Kongolu oyuncu sosyal medya hesabından,

"Son zamanlarda korona virüs kaptığıma dair haberler çıkıyor. Bazı insanlar için komik olabilir ama benim ve ailem için komik değil. Testleri yaptım negatif çıktı. Hastalığım yok ve bende virüs yok. İspanya’ya ailevi sebeplerden dolayı mecburen gittim. İstanbul’a döndüm ve birkaç gün tedbir amaçlı bekledim.

Etrafımdaki insanları korumak adına İstanbul’da kaldım. İspanya’ya tedbirli, özel ekiple gittim. Üzerimde maske ve alkollü jel vardı. Kendimi koruyarak gittim, bundan emin olabilirsiniz. Kulüp gereken açıklamayı yapacaktır. Herkesten özür dilerim. Allah hepimizi korusun" açıklamasını yaptı.







