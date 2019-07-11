UEFA Avrupa Ligi'nde eleme heyecanı yaşanıyor. İkinci turda rakibin bekleyen Yeni Malatyaspor, gözünü "Olimpija Ljubljana - Rigas Futbola Skola" maçına dikti. Peki, Olimpia Ljubljana - Rigas maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Olimpia Ljubljana – Rigas FS maçı ile ilgili detaylar…

Yeni sezona Sergen Yalçın yönetiminde hazırlanan Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemedeki rakibi, "Olimpija Ljubljana - Rigas Futbola Skola" eşleşmesinin galibi olacak.

Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana, geçtiğimiz sezon Maribor'un gerisinde kaldı ve ligi 2. sırada bitirdi.

Sağda Jucie Lupeta, solda Stefan Savic göze çarpan isimler...

RFS (Rigas Futbola Skola) ise Letonya'da geçen yıl 3. oldu ve kupada yarı final oynadı.

Yaş ortalaması yüksek olan takımda en dikkat çeken isim, 22 resmi maçta 13 gole katkı (7 gol - 6 asist) veren Tomas Simkovic.

Olimpia Ljubljana - Rigas maçı bugün saat 21.00'de oynanacak.