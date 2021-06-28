Türkiye Yeni mezun doktor Duygu Eda Altıngeyik bulundu! Kardeşi Müge Anlı'nın programına katılmıştı
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Yeni mezun doktor Duygu Eda Altıngeyik bulundu! Kardeşi Müge Anlı'nın programına katılmıştı

Türkiye

Yeni mezun doktor Duygu Eda Altıngeyik bulundu! Kardeşi Müge Anlı'nın programına katılmıştı

Antalya'da 3 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yeni mezun doktor Duygu Eda Altıngeyik'in (24) bir arkadaşının evinde bulundu. Kardeşi Müge Anlı'nın programına katılan Duygu Eda canlı yayına bağlanarak, 'Gurur yaptım, ben hakaret duydum. Beni korumayan insanları cezalandırıyorum' dedi.

28 Haziran 2021, Pazartesi 14:25 Son Güncelleme:
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik, 25 Haziran Cuma günü halasının Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki evinden "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrıldı. Yanına kimliğini ve telefonunu almadığı belirlenen Altıngeyik, eve dönmedi.

Cumartesi düzenlenen mezuniyet balosuna da gitmeyen Altıngeyik hiçbir yerde bulunamayınca yakınları Sakarya Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıplar Büro Amirliği ekipleri, Duygu Eda Altıngeyik'i bulmak için çok yönlü araştırma başlattı.

Ablasının hayatından endişe ettiklerini söyleyen aynı okulda okuyan kardeşi Mehmet Altıngeyik, bugün televizyon programına çıktı. Programı izleyen ve telefonla arayan Duygu Eda Altıngeyik, kaybolmadığını, bir arkadaşının evinde kaldığını söyledi.

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Ablasının evden çıkmadan önce kuzeniyle tartıştığını belirten Mehmet Altıngeyik, "Bir arkadaşının evinde kalıyormuş. Telefonunu yanına almadığı için ulaşamadık. Program sırasında arayıp iyi olduğunu bildirdi" dedi.

Duygu Eda Altıngeyik, "Onların beni bu kadar arayacaklarını bilmiyordum. Beni kimse sevmiyor, zaten aramayacaklar diye düşünmüştüm. Gurur yaptım, ben hakaret duydum. Beni korumayan insanları cezalandırıyorum. Ben biraz hassasım, annem falan da kötü davrandı, biraz ileri gittiler. Ne olursa olsun diye çıktım yola, nereye gidersem gidecektim" dedi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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