4 Büyükler’den Fenerbahçe’nin bir maçında görev alabilmek için en çok bekleyen isim ise Zorbay Küçük oldu. 7 Mart 2020’de sarı lacivertlilerin sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede düdük çalan Küçük yaklaşık 21 aylık bir aranın ardından Fenerbahçe’nin maçına atandı.