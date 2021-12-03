Cüneyt Çakır 6.5 ay sonra Galatasaray maçına atandı. Mete Kalkavan 9 ay sonra Beşiktaş maçında düdük çalacak. Aydınus 14 aylık aranın ardından Trabzon, Küçük ise 21 aylık moladan sonra Fenerbahçe maçına çıkacak.
Cüneyt Çakır bu sezon ilk kez bir Galatasaray maçında görevlendirildi. Çakır’ın geçen sezon ligde görev aldığı son 3 maç da Galatasaray maçlarıydı.
Mete Kalkavan son olarak 6 Mart 2021’de siyah beyazlıların Gaziantep’i evinde ağırladığı maçta görev yaparken Beşiktaş sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.
Fırat Aydınus 14 ay aranın ardından ilk kez Trabzonspor’un bir maçında görevlendirildi. Aydınus, 2 Ekim 2020’de 1-1 biten Gaziantep maçından 14 ay sonra Fırtına’nın maçında düdük çalacak.
4 Büyükler’den Fenerbahçe’nin bir maçında görev alabilmek için en çok bekleyen isim ise Zorbay Küçük oldu. 7 Mart 2020’de sarı lacivertlilerin sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede düdük çalan Küçük yaklaşık 21 aylık bir aranın ardından Fenerbahçe’nin maçına atandı.
Kulüplerin en çok eleştirdiği kurumların başında yer alan Merkez Hakem Kurulu Süper Lig kulüplerine adeta "hodri meydan" dedi. Merkez Hakem Kurulu'nun bu haftaki atamalarla "Her hakem her takımın maçını yönetebilir" mesajı verdiği düşünülüyor.