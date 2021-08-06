Türkiye Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer'den ilk açıklama: Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur
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Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer'den ilk açıklama: Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur

Türkiye

Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer'den ilk açıklama: Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Prof. Dr. Mahmut Özer devir-teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer 'Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur' dedi.

06 Ağustos 2021, Cuma 14:44 Son Güncelleme:
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Ziya Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz 10 Temmuz 2018’de başladığım MEB görevi nihayetlenmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Mahmut Özer beye başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Mahmut Özer'in açıklamaları şöyle:

Saygı değer bakanım, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bu göreve layık gören sayın cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Son 19 yılda AK Parti iktidarı eğitime çok büyük yatırım yapmıştır. Bina ve derslik ihtiyacımız oldukça azalmıştır. Son yıllarda Türkiye’de eğitim kalitesinde iyileşmeler yaşanmıştır. Bu zor görevi sayın bakanımızdan devir alırken en büyük avantajım beraber çalışmış olmamızdır. En büyük amacım fırsat eşitliğini sağlamak olacaktır, ok çalışacağız. Eylül’de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk önceliğim gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamaktır. Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz gibi yoktur. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum.

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