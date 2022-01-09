Yeni milyar dolarlık şirketler çıkaracak

Türkiye girişim ekosistemi hızla büyürken, yatırımcıların da ilgi odağı haline geldi. 1 milyar dolar değerlemeyi geçerek ‘unicorn’ unvanını alan şirket sayısı her geçen gün artıyor. Peak Games, Getir, Dream Games Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimleri arasında yer almıştı. Yeni unicorn’lar yolda ve bunun da öncüsü Turkcell olacak. Turkcell bu anlamda Paycell, BiP ve Superonline’ı yatırımcılara açtı.

DEV FONLARIN RADARINDA

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, üç şirkete de teknoloji şirketlerine yatırım yapan ABD, Asya ve Ortadoğu’dan fonların ilgi gösterdiğini belirterek, “Finansal yatırımcı aramıyoruz, yurtdışında yayılımı hızlandıracak bir ortak arıyoruz. Global pazarlarda bize değer katacak yatırımcılarla görüşüyoruz. Olursa yüzde 10 civarında hisse satışı olur, değerlemelere bakılacak” dedi.

10’A YAKIN GRUP VAR

Consumer Electronics Show’da (CES) basın mensuplarıyla bir araya gelen Murat Erkan, ilk 6 ayın kendileri açısından hareketli geçeceğine dikkat çekerek “30 yıllık kariyerimdeki en heyecanlı yıla giriyoruz” dedi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz da Paycell’de hisse satış sürecinin yönetimi için JP Morgan ile yetkilendirme anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak, “10’a yakın yatırımcı grubu var. Görüşmelere başladığımızda dolar kuru 8.5 TL’ydi. Kur artışına rağmen yatırımcılar masadan kalkmadı. Yılın ilk yarısında sonuçlanır” diye konuştu.

KRİPTO İŞİNE DE GİRECEK

Oyun pazarı ve kripto konusuna yatırım yapacaklarının sinyalini de veren Erkan, şunları söyledi: “Ortaklık olur, satın alma olur, unicorn şeklinde yatırım olur... Girişimcilik ekosistemine kendi alanımızla ilgili yatırım yapmak istiyoruz. Fişe takılabilen alanlara yatırım yapacağız. Kripto işinde yetkinliklerimiz var. Nasıl gireceğiz, bakacağız. Oyunla ilgili bir yaklaşımımız oldu. Cloudgame konusunda ciddi yatırım yaptık. Ama kurlar hareketli, global fiyatlama yapmak gerekiyor. Nasıl şekillenecek göreceğiz. Bize kol mesafesindeki işlere bakacağız.”

BİLANÇO SAĞLAM RÜZGAR KARŞIDAN ESSE DAHİ GEMİYİ GÖTÜRÜRÜZ

2021 yılının üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.3 artışla 9.4 milyar TL gelir elde ettiklerini, ilk 9 ayda 2.5 milyon müşteri kazandıklarını belirten Erkan, “Toplamda yeni müşteri hedefimizin 3 katına ulaştık. Bu hedefi yeni yılda da sürdüreceğiz” diye konuştu. Döviz açık pozisyonlarının sınırlandığını, bilançolarının güçlü olduğunu belirten Erkan, “Kasada para var. Rüzgar karşıdan bile esse biz gemiyi götüreceğiz” dedi.

FİBERE YATIRIM ARTARAK SÜRÜYOR

Dijital Türkiye hedefiyle fiber seferberliği başlattıklarını hatırlatan Murat Erkan, şu bilgileri paylaştı: “2021’de Kahramanmaraş, Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerimizde altyapı çalışmaları başlattık. 270 milyon TL’lik yatırımla 110 bin haneye daha ışık hızında internet erişimi sağlayacağız. Bu yatırımla toplam fiber altyapımızın uzunluğu 53 bin km’yi aşacak. Son 10 yılda fiber altyapıya 7.6 milyar TL yatırım yaptık. Bu yıl yaklaşık 1.5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz. Fiber seferberliğimiz yeni illerle devam edecek.”

Yeni nesil veri merkezlerine de 2.5 milyar TL’den fazla yatırım yaptıklarını vurgulayan Erkan, son olarak Eylül 2021’de Tekirdağ’da hayata geçirdikleri Turkcell Avrupa Veri Merkezi’nin aynı zamanda yüzde 75 yerlilik oranıyla Türkiye’de ilk olduğuna dikkat çekti.

TOGG’DA HİSSEMİZİ ARTIRMAK İSTERİZ

Turkcell’in yerli otomobil Togg’a yatırım yaptığında sorgulayanların olduğunu belirten Murat Erkan, “Şu anda Togg’da mobilite 7-8 tane iş alanı var. Onların hepsinde de Turkcell oyuncu. Togg’a yatırım yaptığımızda sorgulayanlar olmuştu, şimdi sorgulanmıyor. Togg’da hissemizi yüzde 19’dan yüzde 23’e çıkardık. İmkan olursa daha da çıkarırız” diye konuştu.

HASTANE ÇÖZÜMLERİNİ İHRAÇ EDECEK

Yerli mühendislerin geliştirdiği Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını uçtan uca yönettiklerini belirten Murat Erkan, “7 farklı ilimizdeki şehir hastanelerine destek olduk. HBYS çözümümüzü, önümüzdeki dönemde yurtdışına da ihraç etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

YAYIN İHALESİ KONUSU

Kadın Futbol Süper Ligi’ne destek verdiklerini belirten Erkan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayın ihalesine katılıp katılmayacaklarına ilişkin olarak da şu yanıtı verdi: “Türkiye’de farklı bir bakış açısı gerekiyor. Daha kolektif olmalı, kitlelere yaymak lazım. Resmi olarak izleyen 1 milyon kişi var. Ama herkes bir şekilde izliyor. Yayınların tüketiciye ulaşması önemli. Artık sadece TV’den izlenmiyor. Aynı şekilde bir ihale olacaksa ilgilenmiyoruz.”

DÜNYAYLA KIYASLARSAK İNTERNET UCUZ

Dünyaya göre Türkiye’de internetin ucuz olduğunu belirten Erkan, Las Vegas’taki CES Fuarı’nı örnek gösterdi. Erkan, “CES’te günlük internet fiyatı 80 dolardı. Türkiye’de internet vergi dezavantajına rağmen dünyadaki en ucuzlardan biri. Enflasyon oranlarına bakın, haberleşme en altta yer alıyor” dedi.