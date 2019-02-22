Yeni mucizenin adı Skualen mi?

Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, adını belki de ilk kez duyduğunuz Skualen'le ilgili bilgileri Hürriyet Aile için kaleme almış...

Skualen, açık denizlerde yaşayan köpekbalıklarının karaciğer yağından, ayrıca bir de zeytin yağından elde edilmektedir. Köpekbalığı karaciğer yağı, % 40 veya daha fazla skualen içermektedir. Skualen dışında, köpekbalığı karaciğer yağında, A vitamini, D3 ve E, Jodium alkol, alkoksigliserol ve diğer bağışıklık arttırıcı besin maddeleri de bulunmaktadır.

SKUALEN NASIL BİR ANTİOKSİDANDIR?

Squalen, normal hücreleri hasarlardan ve serbest radikallerden kaynaklanan bölünmelerden koruyan güçlü bir antioksidandır. Üst düzey lipofilik özelliği, vücutta biriken, başta ağır metaller olmak üzere, birçok kanserojen maddenin çözülerek dışarı atılmasını sağlar.

PEKİ SKUALEN VÜCUDA GİRDİKTEN SONRA NE OLUR?

Skualen’in %60’ı, ince bağırsak tarafından absorbe edilir, oradan sistemik dolaşıma, lenf içinde, şilomikronlar formunda iletilir. Skualen, kan içerisinde, oldukça düşük yoğunluktaki lipoproteinler tarafından taşınarak, vücudun türlü dokularına dağıtılır. Skualen’in büyük bir kısmı deriye taşınır ve kolestrole metabolize olur. Skualen’in sadece %10’u karaciğer sentezinde kullanılır. Geri kalan %90 depolanır ya da, antioksidan olarak iş görür.

SKUALEN’İN FAYDALARI?

- Kemoterapi ve radyoterapi’nin etkilerini artırır.

- Karaciğer fonksiyonlarını düzenler.

- Başta arterit olmak üzere eklem ve kıkırdak rahatsızlıklarına etkin bir gıda destekleyicisidir.

- Oksijen miktarını artırır ve kanserli dokuyu öldürür.

- Detoksifiyan etkilidir.

VÜCUTTAKİ SKUALEN YÜZDESİ (MG / 1G)

- Cilt altı yağ %3

- Karın yağları %0.15

- Deri %0.148

- Pankreas %0.0299

- Akciğer %0.0218

- Safra Kesesi %0.0091

SKUALEN’İN KULLANILDIĞI BAZI VAKALAR

- Hepatit,

- Güneş yanıkları,

- Hafıza güçlendirici,

- Cilt dokusu yenileme,

- Kanser, lösemi,

- Kalp hastalıkları,

- Alerji.