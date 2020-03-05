Alışveriş merkezlerinin ziyaretçilerini, bünyesinde bulunan mağazaları, işletmeleri ve çalışanları her türlü tehdide karşı koruması ve gerekli önleyici tedbirleri alarak geniş ve kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturması gerektiğini belirten Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, “Alınan güvenlik önlemlerinin müşteri deneyimini olumsuz etkilemeden, insanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlaması gerekiyor. Bu nedenle, fiziksel güvenlikle birlikte teknolojinin ön planda olduğu elektronik güvenlik çözümleri, alışveriş merkezlerinin güvenliğinde çok büyük önem taşıyor.” diyor.

Tüm dünyada yaşanan dijital dönüşümün en çok etkilediği alanlardan olan güvenlik teknolojileri Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti ekseninde çok hızlı bir gelişim gösteriyor. Akıllı güvenlik kameraları, video yönetim sistemleri, biyometrik teknolojiler, yangın algılama teknolojileri artık güvenliğin temel taşları haline geldi. Bu doğrultuda, alışveriş merkezlerinin de ziyaretçilerin, çalışanların, mağazaların ve diğer işletmelerin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için sadece güvenlik kameralarından oluşan güvenlik çözümlerinin bir adım ötesine geçerek akıllı yazılımlarla desteklenen ve algıladığı verilere anlam katabilen sistemleri kullanmaları önem kazanıyor.

Günümüzde en çok yatırım yapılan teknolojilerin başında video izleme çözümleri geliyor. Verinin büyük bir değer kazandığı bir çağda yaşadığımızı ifade eden Uzelli, “Sensörler ve kameralar tarafından toplanan veriler, yeni nesil akıllı yazılımlar ile anlamlı bilgiye dönüştürülüyor. Artık kameralar tarafından kaydedilen görüntüler üzerinde anlık analizler gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede kaydedilen görüntülere anlam katarak olaylara hızla müdahale edilebiliyor. Ayrıca güvenlik personellerinin daha etkin kararlar alabilmelerine yardımcı oluyor” diyor.

Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesine sahip video izleme teknolojileri ile geçiş kontrol, yangın algılama ve alarm sistemlerinin entegre şekilde çalışmaları sağlanabiliyor. Yeni nesil yazılımlar ve video izleme sistemine entegre olan Gelişmiş Video Analiz çözümleri sayesinde, basit izlemenin dışında gelişmiş görevleri tanımlayarak, isteğe yönelik aramalarla amaca daha kolay ulaşım sağlanıyor. İnsan trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kaydedilen görüntüler üzerinde yapılan derin analizlerle unutulan çantalar ya da ailesinden ayrı kalan bir çocuk hızlıca tespit edilerek güvenlik ekipleri uyarılabiliyor. Aynı alandaki farklı kameraların aldığı görüntüler içinde arama yapılarak çantayı bırakan kişinin nereden geldiği, ne zaman bıraktığı ve sonrasında nereye gittiği anlık izlenebiliyor ya da kaybolan çocuğun yeri tespit edilebiliyor.

Yüz tanıma çözümleri güvenliğe katma değer katıyor

Güvenlik alanında son dönemlerde en çok kullanılan teknolojilerden biri yüz tanıma sistemleri. Kalabalık yerlerden giriş turnikelerine kadar birçok alanda üst düzey güvenlik sağlanabilmesine olanak tanıyan yüz tanıma sistemleri, alışveriş merkezlerinin güvenlik altyapılarına katma değer sağlıyor. Sensormatic yüz tanıma çözümleri, gelişmiş yüz tanıma algoritması, güçlü şifreleme özelliği ve kamera bağımsız yapısıyla insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezlerine büyük avantaj sağlıyor. Yüz tanıma işlemi sırasında her kişiye ait yüzü 256 basamaklı, değiştirilemez bir kodla tanımlayan sistem, insan yüzünde yer alan dudak ve burun gibi noktaların algoritmasını işleyerek doğruluk oranını en üst seviyeye çıkartıyor. Tanımlanan yüzler, kullanan kurumlar tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda geçmişe yönelik ya da canlı kayıtlar üzerinden aranabiliyor. Taranan görüntü kaynağının yalnızca güvenlik kameralarından gelen görüntüler olmasına gerek bulunmuyor. Akıllı telefonlar, kameralar veya YouTube gibi platformlarda bulunan videolar sisteme yüklenerek de tarama yapılabiliyor. Yüz Tanıma Yazılımı, gelişmiş algoritması ile bu videolardaki yüzleri inceliyor ve daha önce kurum tarafından hazırlanmış bir kara liste olması durumunda, bu listedeki kişileri tespit ederek uyarı verebiliyor. Bu şekilde, kötü niyetli kişiler AVM’ye girdiğinde haberdar olunuyor. Üstelik istenirse görüntüde yer alan diğer kişilerin yüzleri buzlu olarak analiz edilebiliyor. Yüz tanımanın kullanıldığı diğer bir uygulama ise VIP müşterileri tanıma. AVM yönetimi sürekli gelen müşterileri tanıyıp, o kişilere özel hizmet sunabilme imkanına sahip oluyor.

Sensormatic’in hem AVM yönetimlerinin hem de ziyaretçilerin güvenlik ihtiyacına cevap vermek üzere geliştirdiği Acil durum ve danışma kiosku, üzerinde yer alan hareketli kamera ile AVM’de olup biteni kontrol edebiliyor. ‘Sanal Devriye’ hizmeti ile ortamı kontrol altına alıyor ve böylece güvenlik görevlisinin konuya en doğru şekilde müdahale etmesini sağlıyor. Örneğin AVM ziyaretçisinin güvenlik endişesi var ya da bir şey danışmak istiyor. Kiosk üzerindeki ilgili düğmeye basıyor ve AVM’deki görevli anında bu çağrıyı alıyor. Ardından iki yönlü konuşma başlıyor. Konu anlaşıldıktan sonra duruma göre AVM’deki görevli hemen olay yerine intikal ediyor. Gerekiyorsa polis ya da ambulans çağrılıyor. Yangın varsa yangınla ilgili önlemler alınabiliyor.

Video tabanlı yangın algılama riskleri azaltıyor

Video Tabanlı Yangın Algılama Çözümü, mevcut sistemlerin hatalı ya da geç algılayabileceği yangınları doğru bir şekilde ve daha erken tespit edebiliyor. AVM gibi büyük alanlarda oluşabilecek yangınlar, içerideki misafir, çalışan ve mağaza sayısı ve değeri yüksek olduğu için daha büyük risklere sahip. Video Tabanlı Yangın Algılama (VFD) çözümü, standart yangın algılama sistemlerine oranla çok sayıda avantaja sahip. Geleneksel sensör bazlı sistemlerde yangın algılama sensör içerisinde yapıldığından alarm oluşması için dumanın sensöre kadar ulaşması gerekiyor. VFD çözümü ise yangın oluşmaya başladığı anda yangını kaynağında algılıyor. Bununla birlikte, bu tip büyük alanlarda kullanılan yangın algılama sistemleri daha fazla sensör kullanımına ihtiyaç duyulurken VFD çözümündeki her bir kameranın 300 metrekareye varan alanlardaki yangınları net ve daha erken bir şekilde tespit edebilmesi maliyet ve yönetim kolaylığı sağlıyor.

Trafik analiz platformu kaynakların verimli kullanılmasına olanak tanıyor

AVM içindeki insan trafiğinin analizi, güvenlikle ilgili kaynakların en verimli bir şekilde kullanılabilmesine olanak tanıyor. Sensormatic’in Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin hizmetine sunduğu gelişmiş trafik analiz platformu, üç boyutlu kameralarla elde ettiği görüntüleri bulut tabanlı bir platform üzerinden analiz ediyor. AVM ziyaretçilerinin akıllı telefonlarından gelen Wi-Fi ve Bluetooth sinyallerini de algılayabilen bu entegre çözüm, ziyaretçilerin AVM içindeki konumlarını da analiz sürecine dahil edebiliyor. Platform üzerinden alınan veriler hem AVM yönetimleri hem de AVM içinde bulunan mağazalar için kritik fayda sağlıyor. Müşterilerin AVM içindeki hareketlerini gösterebilen sistem, ilk ziyaret edilen mağaza, ziyaretçilerin hangi sıra ile hangi mağazalarda bulundukları, ziyaret sıklıkları, müşteri trafiğinin yoğun olduğu saatler gibi verilerin doğru bir şekilde raporlanmasına yardımcı oluyor. Bu veriler, AVM içindeki hangi koridorların diğerlerine oranla daha yoğun olduğu gibi bilgilerle desteklenirken, ziyaretçilerin mağazalara giriş oranlarını tespit etmek de mümkün hale geliyor. Böylece güvenlik yada temizlik ekipleri veriye dayalı olarak alışveriş merkezleri içinde doğru saatlerde doğru noktalarda konumlandırılabiliyor.