Yeni nesil Apple Pencil siyah renk seçeneğiyle satışa çıkabilir

Apple, bugüne kadar iki nesil Apple Pencil'ı piyasaya sürdü ve her ikisi de beyaz renkteydi. Şimdiyse Apple Pencil’ın başka bir klasik renkte piyasaya sürüleceği iddia edildi.

Mr. Black adlı paylaşılan bir tweet’e göre Apple, yeni nesil Apple Pencil’ı iki renkle piyasaya sürecek. Şirket, her zaman olduğu gibi beyaz rengi koruyacak ancak kullanıcılara ayrıca siyah renk seçeneğini de sunacak.

Yeni nesil Apple Pencil hakkında henüz bilgi sızdırılmadı, bu yüzden tasarım veya spesifikasyonlar hakkında henüz bir şey belli değil. Bununla birlikte, Apple'ın Mini LED ekranlı yeni nesil iPad'lerde çalıştığını biliniyor. Bu nedenle yeni nesil Apple Pencil’ın tanıtılması beklenen yeni iPad’lerle birlikte karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Söylentiler, Apple'ın 2020'nin ikinci yarısına kadar yenilenmiş iPad'leri başlatabileceğini öne sürdü. Ancak Cupertino merkezli şirketin, bu yılın başlarında COVID-19 salgını ile başlayan tedarik zinciri sorunları nedeniyle lansmanı geciktirdiği bildiriliyor.







