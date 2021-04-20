Bilim & Teknoloji Yeni nesil Apple TV 4K duyuruldu

Yeni nesil Apple TV 4K duyuruldu

Bilim & Teknoloji

Yeni nesil Apple TV 4K duyuruldu

Apple, Apple TV 4K'nın yenilenmiş versiyonunu duyurdu. Yeni set üstü TV kutusu A12 Bionic işlemci ve geliştirilmiş HDR video performansı ile gelecek.

20 Nisan 2021, Salı 21:06 Son Güncelleme:
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Apple TV 4K sonunda resmi olarak duyuruldu. A12 Bionic işlemciyle güçlendirilen yeni Apple TV 4K, HDR görüntüleri de daha yüksek kare hızında oynatabilecek.

Kullanıcılar aynı zamanda iPhone'ları üzerinden görüntünün renk dengesini ayarlayabilecek. Yeni nesil Apple TV 4K ile birlikte uzaktan kumanda da yenilendi.

Yenilenen ve alüminyumdan üretilen Siri kumandasıyla dikkat çeken ürün, bu sayede daha rahat bir kontrol getiriyor. Burada Siri üzerinden anlaşılabileceği üzere sesli kontrol sunuluyor.

Yeni Apple TV 4K'nın 32 GB depolama alanına sahip versiyonu 179 dolar , 64 GB'lık modeli ise 199 dolar fiyatla tüketicilere sunulacak.

WiFi 6 desteği olan ürün, 30 Nisan tarihinde ön siparişe açılacak. Cihazın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.

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