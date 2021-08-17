Yeni nesil çuval yarışı (Oyun)

MALZEMELER

Alışveriş torbası (büyük boy çöp poşeti de olabilir)

Müzik

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte torbaların içerisine girin. Tenis topları yerde olsun. Favori şarkınızı başlatın! Bunun için bir aile üyesinden yardım alabilirsiniz. Yaklaşık 10-15 saniye boyunca torbanın içerisinde zıplayarak torbanıza yerde olan topları doldurmaya çalışın. Süre bittiğinde ve şarkı durduğunda torbasında en çok top olan kazanır!



