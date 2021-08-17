Yeni nesil çuval yarışı (Oyun)
Bu bol rekabet ve heyecan içeren oyunda çocuğunuz çok keyif alacak. Çocuğunu torba içerisinde dengece kalmaya çalışırken hem zıplayarak hem de eğlenerek topları toplamaya çalışması onun vücut koordinesini oldukça geliştirecektir. +3 Yaş
17 Ağustos 2021, Salı 11:56 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
- Alışveriş torbası (büyük boy çöp poşeti de olabilir)
- Müzik
NASIL OYNANIR?
Çocuğunuzla birlikte torbaların içerisine girin. Tenis topları yerde olsun. Favori şarkınızı başlatın! Bunun için bir aile üyesinden yardım alabilirsiniz. Yaklaşık 10-15 saniye boyunca torbanın içerisinde zıplayarak torbanıza yerde olan topları doldurmaya çalışın. Süre bittiğinde ve şarkı durduğunda torbasında en çok top olan kazanır!
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