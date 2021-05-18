Yeni nesil çuval yarışı oyunu

MALZEMELER

Alışveriş torbası (büyük boy çöp poşeti de olabilir), tenis topları, müzik / Yaş: 4-6

NASIL OYNANIR? Çocuğunuzla birlikte torbaların içerisine girin. Tenis topları yerde olsun. Favori şarkınızı başlatın! Bunun için bir aile üyesinden yardım alabilirsiniz. Yaklaşık 10-15 saniye boyunca torbanın içerisinde zıplayarak torbanıza yerde olan topları doldurmaya çalışın. Süre bittiğinde ve şarkı durduğunda torbasında en çok top olan kazanır!







