Yeni nesil çuval yarışı oyunu
Bu bol rekabet ve heyecan içeren oyunda çocuğunuz çok keyif alacaktır. Çocuğunuz torba içerisinde dengede kalmaya çalışırken hem zıplayarak hem de eğilerek topları toplamaya çalışması onun vücut koordinesini oldukça geliştirecektir
18 Mayıs 2021, Salı 12:14 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Alışveriş torbası (büyük boy çöp poşeti de olabilir), tenis topları, müzik / Yaş: 4-6
NASIL OYNANIR? Çocuğunuzla birlikte torbaların içerisine girin. Tenis topları yerde olsun. Favori şarkınızı başlatın! Bunun için bir aile üyesinden yardım alabilirsiniz. Yaklaşık 10-15 saniye boyunca torbanın içerisinde zıplayarak torbanıza yerde olan topları doldurmaya çalışın. Süre bittiğinde ve şarkı durduğunda torbasında en çok top olan kazanır!