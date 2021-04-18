Bilim & Teknoloji Yeni nesil iMac daha büyük ekran ve farklı renklerde gelebilir

Yeni nesil iMac daha büyük ekran ve farklı renklerde gelebilir

Bilim & Teknoloji

Yeni nesil iMac daha büyük ekran ve farklı renklerde gelebilir

Apple’ın M1 yongasıyla gelmesi beklenen yeni iMac’leri daha büyük ekran ve farklı renkte kasalarla gelebilir.

18 Nisan 2021, Pazar 15:00 Son Güncelleme:
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Apple M1 yongasıyla gelmesi beklenen yeni nesil iMac’ler ekran ve tasarım anlamında güncellenebilir. Yeni kasalarda daha önce ince çerçeveli ve metal alt bölmeden arındırılmış Pro Display XDR benzeri bir ekranın kullanılacağı raporu paylaşılmıştı.

Bir Twitter kullanıcısına göre Apple 27 inç seçeneğini daha büyük bir ekranla güncelleyecek. Bu da daha önceki paylaşımları göz önünde bulunduracak olursak Pro Display XDR’da da olduğu gibi 32 inç boyutunu akıllara getiriyor.

Apple sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser, daha önce 2021 model iMac’lerde 5 nostaljik renk seçeneği olacağı bilgisini vermişti.

Apple’ın Spring Loaded etkinliği 20 Nisan’da, Türkiye saatiyle 20.00’da çevrimiçi bağlantı olanağıyla düzenlenecek.

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