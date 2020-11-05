Yeni nesil mobil platformlar finansal özgürlüğe odaklanıyor

Yeni neslin özgürlüğü önündeki finansal engeli kaldırmak misyonuyla yola çıkan Finfree bir yatırımcının hisse yatırımı için ihtiyaç duyduğu tüm araçları sağlamayı hedeflemektedir.

Bunlar arasında;

• Yatırım Eğitimi

• Hisse Keşfetme, Finansal Veriler

• Yatırım Yapmak (Kurulum Aşamasında)

• Hisse Takibi (Haberler, Tweetler)

• Portföy Takibi (Portföy getirisi, endeks ile karşılaştırma) gibi hizmetler yer alıyor.

Finansal özgürlük yaklaşımı

Türkiye’de 18-34 yaş aralığında yaklaşık 20 milyon insan yaşamakta. Milenyal olarak adlandırılan bu grubun sadece 407 bininin yatırım hesabı bulunmakta. Bu da yüzde 2’sinin yatırım hesabına sahip olduğunu gösteriyor.

Birikim yapmanın yanında yatırım yapmayı öğrenmesi gereken bir gençliğimiz var. Borsamız yeni. Ancak çok hızlı gelişiyor. Sadece bu sene %45 büyüdü. Daha gidecek çok yolumuz var.

Ancak, araştırdığımızda borsaya katılmak isteyen insanların önüne 3 büyük engel çıkıyor:

1- Bilgi Bariyeri

2- Finansal Veri Bariyeri

3- Digital Onboarding Bariyeri

En büyük problem, insanlar borsaya girmek istese de kendilerine yeteri kadar güvenememeleri. Finansal bilgilerinin eksik olduğunu düşünen bireyler yatırım yapmaktan kaçınıyor. Bu alanda Türkçe fazla kaynak da bulunmuyor. Yatırım eğitimleri de genellikle yüksek ücretlere satılıyor. Bu nedenle insanların önündeki en büyük problem olarak görülüyor.

İkinci bariyer olarak finansal veri öne çıkıyor. İnsanlar hisse araştırmak istediğinde büyük maliyetli platformlar ile karşılaşıyorlar. En basit verilere bile derli toplu erişemiyorlar.

Bir diğer engel ise yatırım hesabı açmanın kolay olmaması. Birey bir aracı kurumda hesap açmak istiyorsa, burada yatırım yapacaksa bir uygulamadan bilgilerini doldurup sözleşmeleri onaylayıp hesap açabilmeli. Finfree bu bariyerleri aşmak için oluşturulan mobil bir uygulama olarak göze çarpıyor.