Yeni nesil tam hizmet reklam ajansı Papillon İstanbul 10 yaşında!

Papillon İstanbul’u bir ajanstan ziyade farklı uzmanlık alanlarına sahip, farklı ajansların bir birleşimi, kesişimi gibi değerlendirmek mümkün. Çünkü ajans yapısı, Papillon dahil olmak üzere farklı uzmanlık alanına sahip 4 ajanstan oluşuyor. Papillon İstanbul bu sayede müşterilerine TV reklamından medya planlamaya, online itibar ve kriz yönetiminden prodüksiyona, sosyal medyadan dijitalin tüm alanlarına kadar çok geniş bir yelpazede hizmet sunabiliyor.

2020’de 96 yeni çalışanıyla birlikte çalışan sayısı 150’yi bulan ajans, çoğunluğu büyük çaplı ulusal ajanslarda ve önemli network’lerde görev almış tecrübeli kişilerden oluşan ekibiyle müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına çözüm sunmak ve markalarına değer katmak için çalışıyor.

Ajans başkanı Yunus Becit’le gerçekleştirdiğimiz görüşmede 2020 için de değerlendirmelerde bulundu ve “2020 tüm sektör için zorlu bir yıl oldu ama biz deneyimli ve geniş kadromuzla bu dönemi en iyi şekilde atlattık. Hatta 2020’yi beklentilerimizin üzerinde güzel bir ivmeyle geride bırakarak 2021’e de çok daha heyecanlı başladık. Markalarımıza değer katmak için tam gaz çalışmaya devam ediyoruz.” sözlerine yer verdi.

Pandeminin tüketim alışkanlıkları ve pazarlama üzerindeki etkilerine de değinen Becit, sözlerine “Pandemiyle birlikte dijitalin öneminin bir anda çok hızlı şekilde arttığı söyleniyor ama ben öneminin artmasından ziyade anlaşıldığını düşünüyorum. Biz zaten kuruluştan itibaren bu önemin farkındaydık. Belki de önümüzdeki 5 yılda geleceğimiz noktaya pandemi vesilesiyle çok daha hızlı geldiğimizi düşünüyorum.” şeklinde devam etti.

Papillon İstanbul 2020 yılı içinde aldığı ödüllerle de güzel bir yıl geçirdi. Ajans, VakıfBank için Türkiye’de ilk kez Mirriad teknolojisini kullanarak yaptığı dijital medya iletişimi ile Sardis ve Felis’ten ödüller aldı. Ayrıca Felis Basın Kategorisi’nden de ödülle döndü. Yıl içinde önemli projelere de imza atan ajans, Türkiye’deki önemli sigorta şirketlerini tek çatı altında toplayan Türkiye Sigorta’nın da lansmanında yer aldı.

Şirket yetkililerinden aldığımız bilgilere göre ajans, 2020’de 2019’a göre çok ciddi bir büyüme kaydetmiş. 6 yeni müşteri kazanırken cirosunu ise 3 kat artırmış.

Son olarak 2021 yılını nasıl tamamlamak istediğini sorduğumuzda ajans başkanı Becit konuşmayı “Papillon İstanbul olarak başarılı bir 2020 geçirdik. 2021’de de başarılarımıza devam eder, yeni istihdamlar yapar, yeni ödüller alır, ailemize yeni markalar katar ve markalarımıza değer katarsak kendimizi başarılı sayabiliriz. Yani yolumuz uzun ama işimize duyduğumuz heyecan ve tutkuyla yıl sonunda arkamıza dönüp baktığımızda ‘başardık’ diyeceğimize inancım tam.” şeklinde tamamladı.



