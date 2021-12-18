Yeni nesil Xbox konsollarına bir zam daha geldi
Xbox konsollarına gelen zamların ardından geçtiğimiz saatlerde bir kez daha zam yapıldı. Fiyatlar gerçekten çok yüksek seviyelere ulaştı.
18 Aralık 2021, Cumartesi 12:43 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda fiyatı 7.500 TL'den 9.500 TL'ye yükseltilen Xbox Series X'e geçtiğimiz saatlerde bir zam daha yapıldı ve yeni fiyatı 15 bin TL seviyesine çıktı. Xbox Series S’in fiyatı ise 9 bin TL bandına çıktı.
PlayStation 5'in yeni fiyatı ise hala bilinmiyor. Stoklar açılınca fiyatları PS5’in yeni fiyatı belli olacak.
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