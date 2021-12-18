Yeni nesil Xbox konsollarına bir zam daha geldi

Geçtiğimiz haftalarda fiyatı 7.500 TL'den 9.500 TL'ye yükseltilen Xbox Series X'e geçtiğimiz saatlerde bir zam daha yapıldı ve yeni fiyatı 15 bin TL seviyesine çıktı. Xbox Series S’in fiyatı ise 9 bin TL bandına çıktı.

PlayStation 5'in yeni fiyatı ise hala bilinmiyor. Stoklar açılınca fiyatları PS5’in yeni fiyatı belli olacak.



