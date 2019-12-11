Yeni nesil zenginler hırka giyiyor
İngiliz yaşam stili dergisi Tatler açıkladı: Nakit taşımamak ve hırka giymek zenginliğin sembolü.
İngiliz yaşam stili dergisi Tatler, 2020’de statü sembolü sayılacak sıradışı akımları ve özellikleri açıkladı:
✘ Nakit taşımamak.
✘ Uyku kalitesini yüksek tutmak.
✘ Makyajsız gezmek, ışıldayan, sağlıklı bir cilde sahip olmak.
✘ Bir dergiye konuk yazar olmak.
✘ Çok çocuk sahibi olmak.
✘ Ev partilerine katılmak.
✘ İçki içmemek / Sarhoş olmamak.
✘ Broş, yaka iğnesi takmak.
✘ Cep telefonu kullanmamak.
✘ Hırka giymek.
✘ Eylemlere katılmak.
✘ Pofuduk, şişme mont giymek.