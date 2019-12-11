Yeni nesil zenginler hırka giyiyor

İngiliz yaşam stili dergisi Tatler açıkladı: Nakit taşımamak ve hırka giymek zenginliğin sembolü.

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Yeni nesil zenginler hırka giyiyor

İngiliz yaşam stili dergisi Tatler, 2020’de statü sembolü sayılacak sıradışı akımları ve özellikleri açıkladı:

✘ Nakit taşımamak.

✘ Uyku kalitesini yüksek tutmak.

✘ Makyajsız gezmek, ışıldayan, sağlıklı bir cilde sahip olmak.

✘ Bir dergiye konuk yazar olmak.

✘ Çok çocuk sahibi olmak.

✘ Ev partilerine katılmak.

✘ İçki içmemek / Sarhoş olmamak.

✘ Broş, yaka iğnesi takmak.

✘ Cep telefonu kullanmamak.

✘ Hırka giymek.

✘ Eylemlere katılmak.

✘ Pofuduk, şişme mont giymek.

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