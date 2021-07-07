Yeni Nintendo Switch modeli duyuruldu

Nintendo Switch'in yeni modeli Nintendo Switch OLED Model resmi olarak duyuruldu. Konsolun yeni modeli 8 Ekim 2021'de çıkış yapacak. Çıkışında beyaz renk dışında klasik neon kırmızı ve neon mavi renkli modeli de olacak. Ancak dikkat çekenin beyaz olduğunu söylemek gerek. Konsolun fiyatı ise beklenildiği gibi 349,99 dolar. Ülkemizdeki fiyatın ne olacağı ne yazık ki belli değil.

Yeni modelde 7 inçlik bir Oled ekran, geniş ve ayarlanabilir bir stand, kablolu LAN bağlantı noktası, gelişmis ses ve 64 GB'lık dahili hafıza yer alacak. Ayrıca konsolu üç farklı modda kullanabilirsiniz:

TV modu: Nintendo Switch oyunlarını TV'de oynamak için Nintendo Switch (OLED model) konsolunu yuvaya yerleştirin. Kullanıcılar, yerleşik kablolu LAN bağlantı noktasını kullanarak, TV modunda çevrimiçi bağlanmanın başka bir yolunun keyfini çıkarabilir.

Masaüstü modu: Konsolun arkasındaki standı çevirin ve kutudan çıkar çıkmaz birlikte verilen iki Joy-Con kontrol cihazını kullanarak çok oyunculu oyunlar oynamak için konsolun ekranını kullanın. Geniş ayarlanabilir stand, sağlam bir temel oluşturur. Ayrıca oyuncuların görüntüleme açısında daha fazla aralıkla konsolu serbestçe eğmesine olanak tanır, böylece ekranı daha kolay görebilir.

Avuç içi modu: Kullanıcılar, elde taşınır modunda konsolu gittikleri her yere götürebilir ve arkadaşlarıyla yerel veya çevrimiçi çok oyunculu oynayabilir. 7 inçlik OLED ekran, canlı renkler ve yüksek kontrast sağlar.

Nintendo Switch için önceden piyasaya sürülen tüm Joy-Con kumandaları bu yeni modelle uyumlu. Ek olarak, Nintendo Switch (OLED model), Nintendo Switch oyunlarının tam kitaplığıyla uyumlu.