Yeni normalde kalabalık alanlardaki yoğunluk nasıl sağlanacak?

Sensormatic'in ihtiyaca yönelik geliştirdiği PDKS Çözümü Passlogic, birçok farklı bina otomasyon ve güvenlik sisteminin birbiriyle kolayca iletişim kurmasını sağlayarak hem çalışan hem de ziyaretçi trafiğini uçtan uca takip olanağı veriyor. Ürettiği raporlar, organizasyon içerisinde İnsan Kaynakları (bordrolama, izin yönetimi vb.), İdari İşler (yemekhane, kantin modülü vb.), Bilgi Teknolojileri (ERP, Task Management vb.) gibi farklı departmanların ihtiyaçlarına hizmet ediyor.

Şirkete gelen veya gelmesi gereken çalışan sayısı, pandemi sürecinde işletmelerin takip etmesi gereken konuların başında geliyor. Genelde şirketler kişi sayısı ve vardiya saati planını manuel olarak yapmaya çalışıyor, ancak etkin takip yapmakta zorlanıyor. Evden çalışma olduğu durumlarda Passlogic bunun parametrelerini ayarlayabiliyor. Kişinin evden çalışması gerektiği günlerde giriş kartı otomatikman pasif hale geliyor, iş sahasına giremiyor.

Servis ve yemekhanedeki kişi sayısını planlıyor

İşletmelerin şirket bünyesinde sosyal mesafe ve kişi sayısına en üst düzeyde dikkat ettiği yeni normalde Passlogic, çalışanın servis araçlarına ve yemekhaneye giriş yetkilerini de kontrol edebiliyor, kişi sayılarının kolaylıkla sınırlandırılmasına yardımcı oluyor.

Sensormatic CMO’su Pelin Yelkencioğlu bu çözümü, “Passlogic ile yapılan plana göre Pazartesi günü muhasebe bölümünden yemekhanede maksimum 3 kişi olabilir ve 12:00-12:30 saatleri arasında yemek yiyebilir. Diğer çalışanların yemek saatleri de benzer şekilde ayarlanabilir” diyerek örnekliyor.

Benzer sınırlandırmaların ulaşımda yararlanılan servis araçları için de söz konusu olduğunu belirten Pelin Yelkencioğlu, “A servisinde 6 kişi, B servisinde 8 kişi olmalı’ şeklinde çalışmalar yapılıyor. Buna göre servis güzergahına ilişkin planlar oluşturuluyor. Passlogic, bu sınırlandırmalara uyulup uyulmadığını kontrol altında tutuyor. Serviste 6 kişi olması gerekirken 9 kişi bulunuyorsa İK departmanını hemen bir elektronik postayla uyarıyor. Bununla birlikte servis kullanımında da verimlilik sağlanıyor” diyor.

Passlogic Kantin Otomasyon Uygulaması, geçiş kontrol için kullanılan çalışan kartı ile temassız alışveriş imkanı sağlıyor. Kantin ya da yemekhane işletmesine sahip iş yerlerinde bu uygulama sayesinde personel kartlarına bakiye yüklenebiliyor. Başka bir karta ihtiyaç duymadan personel kartı ile ödeme yapılabiliyor. Ödemelerin temassız olması sayesinde hijyen üst düzeye çıkarken, bulaşıcı hastalıkların yayılma riski de en aza iniyor.

Passlogic, İK departmanlarının en büyük ihtiyacı olan raporlamayı otomatize ederek karmaşıklıkları da ortadan kaldırıyor. Geleneksel raporlardan farklı olarak kişiselleştirilmiş rapor imkânı sağlıyor. Böylece kullanıcılar kendi belirledikleri filtreler sayesinde özel raporları hızlı ve hatasız şekilde oluşturabiliyorlar.

Passlogic’e sahip bir firma, bir çalışanında Covid-19 tespit edildiği durumlarda, çalışanın daha önce iş yerinde bulunduğu ortamların, temas ettiği kişilerin kimler olduğunun raporunu alabiliyor. Yazılım, o kişiyle temas halinde bulunan diğer kişilerin uyarılmasına olanak sağlıyor.

İhtiyaca özel tasarlanabilen modüler yapısı ile maksimum verimlilik sağlayan Passlogic, mobil cihazlarla da uyumlu biçimde çalışıyor. Bu şekilde kullanıcılara operasyonel verimlilik ve hız sağlıyor.

Uçtan uca bina güvenliği

Passlogic’in pandemi çözümlerine olanak tanımasının yanı sıra asansör entegrasyonu, bina yönetim sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, parmak izi ve iris okuma, acil durum senaryosu gibi farklı üreticilerin çözümlerine entegre olarak, bunların birbiriyle haberleşmesini sağlıyor. Böylelikle çalışan ve ziyaretçi takibi kolaylaşırken, işletmeler bina güvenliğini uçtan uca tek bir yerden kontrol altına almış oluyor.

Benzer şekilde bir kişi işten çıkartıldığı zaman, bu bilgi bazen güvenlik birimlerine zamanında iletilemeyebiliyor. Passlogic yazılımı burada tüm sistemleri birleştirerek, tek bir kaynaktan veri besleyecek şekilde entegrasyonları yani bilgininin zamanında ve doğru birimlere aktırılmasını sağlıyor.

Örneğin; iş başvurusu yapan bir kişi mülakat için binaya geldiği zaman orada kaydı oluşturuluyor. Aynı kişi iş başı yapmak üzere geldiğinde Passlogic devreye giriyor; insan kaynaklarından aldığı bilgiyi güvenlik yazılımı ile entegre ederek, otomatikman danışma görevlisinin önüne getiriyor. Aynı zamanda İK tarafından giriş kartı da hazırlanmış bulunuyor. Bilgileri güvenlik yazılımında eşleştiğinden dolayı anlık olarak kartına yetki verilip, tüm otomatik kapılardan sorunsuz geçişi sağlanıyor. İşten çıkış anında da yine benzer şekilde prosedür işletiliyor.





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