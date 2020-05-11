Yeni normalde nasıl güneşlenip eğleneceğiz?

ÇALIŞANLARIMIZA HİJYEN EĞİTİMİ VERİLİYOR

EFSUN YAZICI, Yazıcı Otelleri/Marmaris

Otellerimiz, restoranlarımız, plaj ve beach club’larımızda misafirlerimizi en sağlıklı ve en hijyenik ortamda ağırlayabilmek için çeşitli önlemler aldık. Mutfaklar, yönetim tarafından hazırlanan protokole göre temizlenip denetlenecek. Personelin işe geliş ve gidişlerinde vücut ısıları ölçülerek kayıt altına alınacak. Kapalı eğlence alanlarını kullanmayacağız.

Çalışanların birlikte yaşadığı aile üyeleri arasında, Covid-19 belirtisi bulunup bulunmadığı ve son 14 gün içerisindeki seyahat bilgileri bir form aracılığı ile günlük olarak takip edilecek. Havuz suyundaki klor seviyesinin açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1 ile 1,5 ppm arasında olduğu periyodik olarak kayıt altına alınacak. Havuz ve plaj çevresinde tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri düzenli sıklıkta temizlenerek dezenfekte edilecek.

ŞEZLONG DÜZENİNDE SEYREK PLANLAMA

HAKAN DALOKAY, Fly Inn Beach/Çeşme

Haziranın ortasında sezon hareketlenecek gibi görünüyor. Gece ve eğlence hayatında yoğun kalabalıklar görmeyeceğiz. İnsanlar daha sakin bir dinlence ortamı tercih edeceklerdir. Tesisimizde çalışan personelimizi sıkı kontrol altında tutacağız ki misafirlerimiz iç rahatlığıyla gelebilsin. Temizlik ve hijyen konusunda her zamankinden daha fazla titiz olacağız.

Oturma ve şezlong düzenimizde daha seyrek bir planlama yaparak sosyal mesafeyi koruyacağız. Fly Inn, çok geniş bir alana ve sahile sahip olduğu için bu konuda sorun yok. Tesisimizde sürekli doktor bulundurarak gerekli kontrolleri yapacağız. Ancak tüm bu önlemler, kişilerin kendi alacağı önlemlerden daha önde değildir. Herkese bu konuda büyük sorumluluk düşüyor. Hasta olmamak ve hastalık bulaştırmamak için çok dikkatli olmak zorundayız.

TELEFONLARA DİJİTAL MENÜ YOLLAYACAĞIZ

OZAN BALABAN, Spiaggia Grande/Alaçatı

Covid-19’un etkisi azalsa da birçok kişi bu yıl çok kalabalık ortamlara girmek istemeyecektir. Dolayısıyla biz de kişi kapasitemizin tamamını eskisi gibi kullanmayacağız. Misafir sayımızı yarıya indireceğiz. Büyük konserleri ve düğünleri iptal etmek durumunda kaldık ancak restoran ve plajımız bu yaz açık olacakmış gibi hazırlık yapıyoruz.

Hijyen konusunda uzmanlaşmış firmalarla irtibat halindeyiz. Açılış öncesi ve açık olduğumuz süre boyunca özel destek alıp personelimizi de eğitimden geçireceğiz. Teması minimuma indirmek için telefonlara dijital menü yollayacağız ve tek kullanımlık malzemelere yöneleceğiz.

Alanımız müsait olduğu için masalar ve şezlonglar arasındaki mesafeleri açacağız. Kabinler ve tuvaletler her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek. Vale ve otopark personelimizin yanında araçlara dezenfektasyon yapan ekibimiz olacak. Sağlık ekibimiz olacak ve gün boyu ateş kontrolü yapacaklar.

PERSONEL İŞE GELİR GELMEZ DUŞ ALACAK

ALİ ÜNAL, Ruby/ Bodrum-İstanbul

Biz işletmelerimizi Covid-19 vakalarının iyice azaldığı bir dönemde açmak istiyoruz. Virüs Çin’den Avrupa’ya sıçradığında zaten birtakım tedbirler almıştık. Bir garson gecede yaklaşık 30-40 kişiye servis veriyor. Menümüzdeki yemek sayısını azaltarak garsonun masada fazla kalmamasını sağlayacağız. Paylaşımlı yemekleri menüden çıkaracağız.

Tuvaletlere kabin sayısı kadar kişi alacağız ve boşalan kabini her defasında dezenfekte edeceğiz. Çeşitli noktalara el dezenfektanı koyacağız. Personelimiz, işe gelince ilk iş olarak duş alıp hijyenini tamamladıktan sonra servise girecek. Bardakların ağzı karton kapakla kapatılıp masaya gidecek. Misafir, bardağının hijyen koruma kapağını kendisi açacak. Havalandırma filtrelerimiz çok sık değişecek ve kapalı olduğumuz saatlerde işletmemiz hep havalandırılacak.

MİSAFİRLERİN DE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMESİ ÖNEMLİ

TAYFUN TOPAL, Jüpiter Grup/İstanbul

Jüpiter Grup olarak salgın öncesinde de en hassas olduğumuz konu hijyendi. Hijyen konusundaki eski hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek kural ve önerileri mevcut durumumuza entegre edip eksiksiz yerine getireceğiz.

Ama tüm bunlar tek başına sorunu çözmez; en önemli şey misafirlerimizin hijyen kurallarına uyup sosyal mesafeye çok dikkat etmesi ve virüse maruz kalmamasıdır. Bu virüsü sadece işletmelerin önlemleriyle değil misafirlerimizin de dikkatli olmasıyla birlikte çözebiliriz.

PARAYA VE KARTA SADECE KASİYER DOKUNACAK

ERSİN SÜZER, Nişantaşı 7/ İstanbul

Yoğun tüketilen malzemeleri tek kullanımlık yapmaya karar verdik. Çay ve kahveyi tek kullanımlık bardak ve ahşap karıştırıcılarla servis edeceğiz. Tek kullanımlık Amerikan servisleri kullanacağız. Misafirlerimiz menüye dokunmasın diye menüleri Amerikan servislerin üzerine basacağız. Çatal ve bıçaklar da tek kullanımlık olacak. Personelin kıyafeti beyaz olacak çünkü beyaz temizliğin simgesidir.

Personelimizin nakit para ve kredi kartına dokunmasına izin verilmeyecek. Hesapları sadece kasiyer alacak. Islak mendil yerine kolonyalı mendil kullanacağız. Mekanın düzenli olarak dezenfekte edildiğine dair belgeler müşterinin kolayca görebileceği yerlere asılacak. Abartılı menülerden uzaklaşıp daha sade bir menü sunacağız.

HER MASADA ALKOL BAZLI TEK KULLANIMLIK MENDİLLER OLACAK

KAYA DEMİRER, TURYİD Başkanı-Frankie-İstanbul/Bodrum

Tüm çalışanlarımız Covid-19 önlemleri konusunda eğitimden geçecek. Restoranda müşterilerin de ulaşabileceği alanlarda antiseptik bulundurulacak. Restoranda alınan önlem ve uygulamalar konusunda misafirleri bilgilendirmek için broşür ve posterler hazırlayacağız.

Müşterilerden hesap alınmasında temassız ödeme tercih edilecek. Her masada müşterinin kendi hijyenini de sağlamasına imkan tanıyacak minimum yüzde 70 alkol bazlı tek kullanımlık mendiller bulundurulacak. Masalar her servis sonrası dezenfekte edilecek. Temasın azaltılması için menülere cep telefonları üzerinden ulaşılabilecek.

GÖRÜNÜR ÖNLEMLER MİSAFİRLERİMİZE İYİ HİSSETTİRECEK

ARİF KÜPELİ, Kulp Bar- Nasip Meze Restoran/İstanbul

Haziran ortası gibi mekanların açılması bekleniyor. Vakalar azalırsa biz de açmayı planlıyoruz. Bar ve mutfak alanlarına servis personeli hiçbir şekilde giriş yapmayacak. Servis personelimiz kişisel koruyucu ekipmanlarıyla (vizör maske, eldiven) çalışacak. Kullanılan masalar, başka müşteriye sunulmadan dezenfektan ile temizlenecek. Güven hissi, biraz da misafirlerimize bağlı. İşletmelerin görünür önlemler almış olması misafirlere kendini güvende hissettirecektir.