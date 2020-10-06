Yeni öğrenciler için yüz yüze oryantasyon

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), ilk yarı yılda derslerini online sürdürecek. Dün yapılan akademik açılışın ardından İKÜ, hafta boyunca yeni öğrencileri için yüz yüze oryantasyon programları düzenleyecek. Oryantasyon programları, fakülte ve meslek yüksekokulları öğrencilerine özelleştirilmiş olarak yapılacak. İKÜ, yeni akademik yılda öğrencilerinin uzaktan eğitim süreçlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla CATS sistemini de güncelledi.

Uzaktan öğretim sürecinde kullandıkları CATS’i, MIT ve Stanford gibi üniversitelerin kullandığı Sakai LMS yazılımını uyarlayarak bundan 10 yıl önce geliştirdiklerini belirten İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, ”Aynı dönemde uzaktan öğretim merkezimiz de kuruldu. Bugüne kadar seçmeli dersler ve çeşitli seviyelerde uzaktan öğretimimizi düzenli olarak kullanıyorduk. Salgın sürecinde de uzaktan öğretime geçişimiz bu nedenle çok daha yumuşak oldu” dedi.







