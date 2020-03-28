Yeni önlemler kapsamında bütün uçuşlar durduruldu
Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan karar gereği Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durduruldu. Sabiha Gökçen’den son uçak 20.05’te Kayseri’ye gitmek üzere havalandı.
28 Mart 2020, Cumartesi 21:11 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınıyla mücadele etmek için yeni önlemler alındı. Yurt dışı uçuşlar tamamıyla iptal edilirken yurt içi uçuşlara ise kısıtlama getirilmişti. Alınan kararlar sonrasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı geçici bir süre uçuşlara kapatıldı.
DHA
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