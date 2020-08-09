Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce tarih verdi

İzlenimlerini açıklayan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, İnce'nin sık sık telefonda görüştüğünü belirterek, biraz dolduğunu söyledi.

Muharrem İnce, Fulya Öztürk'e şu açıklamaları yaptı:

Ailemle birlikteyim, burası Ata toprağı zaten bizim için. Sırayla herkes çocuğuna devretmiş. İnşallah bende torunuma devredeceğim.

Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Pek çok bir sürü iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne küskün değilim. Hepsinden haberim var. Pek çok gerçek pek çok yalan var.