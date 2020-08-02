Yeni parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi.
02 Ağustos 2020, Pazar 15:28 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." dedi.
https://twitter.com/vekilince/status/1289889697192226816?cxt=HHwWgMChiY72zeYjAAAA
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