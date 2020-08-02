Siyaset Yeni parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama

Yeni parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama

Siyaset

Yeni parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama

CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi.

02 Ağustos 2020, Pazar 15:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." dedi.




Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Liberal dünyadan uzaklaşıyor muyuz?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ayasofya tartışması
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a dava