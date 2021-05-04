'Yeni petrol' bakırda talep patladı

Enerjide yeşil dönüşüm ile gözler bakır fiyatlarına çevrildi. Bakırı "yeni petrol" olarak nitelendiren ABD merkezli global yatırım bankası Goldman Sachs'a göre 9 bin 675 dolar düzeyinde olan bakırın ton fiyatının gelecek yıl 11 bin 875 dolara, 2025 yılında da 15 bin dolar seviyesine çıkacak. Bakır talebi ise 2030'da yüzde 600 artışla 5,4 milyon tona yükselecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Talebin elektrikli araçlar, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji gibi yeşil enerji teknolojilerinin büyüme hızına bağlı olarak yüzde 900 artışla 8,7 milyon tona kadar ulaşması bekleniyor. Elektrikli araçlar 2030'da bakır talebindeki toplam büyümenin yüzde 40'ını oluşturacak. Bu yıl 5,1 milyon elektrikli araç satılması beklenirken bu rakam 2030'da 31,5 milyona yükselecek ve yaklaşık 30 milyon elektrikli araç şarj ünitesi kurulacak.

Böylece elektrikli araç sektörü kaynaklı bakır talebi 2030'a kadar 2,4 milyon ton artacak. 2020'nin bakır piyasasında çalkantılı bir yıl olmasına rağmen piyasanın temel göstergelerinin pozitif olduğunu belirten Durant, "Elektrikli araçlar, rüzgar ve güneş enerjisinin rafine bakır talebindeki yıllık büyümenin yüzde 1,5'ini oluşturacağını öngörüyoruz. Küresel bakır piyasasının gelecekteki büyümesinin neredeyse tamamının yeşil enerji dönüşümünün hızına bağlı olduğunu söylesek abartmış olmayız" diye konuştu.



