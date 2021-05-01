Yeni projesi belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasının ardından oyuncu kadrosundan ayrılan Melisa Döngel'in yeni projesi belli oldu.
01 Mayıs 2021, Cumartesi 22:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'le birlikte Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan güzel oyuncu Melisa Döngel, kadroya veda etti. Güzel oyuncu Melisa Döngel'in yeni projesi belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melisa Döngel, Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal'ın Fox TV için hazırladığı "Canning Single Lady" uyarlamasında Burcu Özberk, İlhan Şen ve Burak Yörük'le başrolü paylaşacak.
Umut Kırca'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor. Bayram sonrası sete çıkması planlanan dizi haziran ayında seyirciyle buluşacak.
Sadakatsiz'de konuk oyuncu olmuştu
Melisa Döngel, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi'Sadakatsiz'de Emir Taro Tekin’in hayat verdiği Selçuk karakterinin annesi Hicran’ın gençliğini canlandırmıştı.