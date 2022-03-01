Yeni saldırı uyarısı: Salı gecesine dikkat!

Analistler Kiev’deki savunmanın güçlü olduğunu, takviye birlikler bekleyen Rusya’nın da bu bölgede sınırlı faaliyet gösterdiğini aktardı. Öte yandan önümüzdeki saatlerde Kiev’e yönelik saldırıların artması bekleniyor. Analistler Rusya’nın bu bölgeye daha fazla güç göndermesi durumunda Ukrayna kuvvetlerinin kentin kuşatılmasına engel olamayabileceğini fakat Rusya’nın başkenti ele geçirmesini son derece yüksek maliyetli ve hatta imkansız hâle getirebileceğini düşünüyor. Rusya son iki günde Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti olan Harkov’a yönelik saldırılarını da artırdı. Rus birlikleri kente toplar ve roketlerle de saldırıyor. Bu daha fazla sivil ölümüne yol açıyor. Ukraynalı yetkililer kentte onlarca sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İLERLEYİŞİ YAVAŞLADI

Rusya bir termobarik bomba kullanmakla da suçlandı. Ukrayna’nın güneyindeki Rus ilerleyişi de son günlerde yavaşladı.

Analistler bunun, Rusya’nın Maruipol kentini nihai bir şekilde ele geçirmek için takviye kuvvet beklemesinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtiyor.

RUSYA SALI GECESİ YENİ HÜCUM PLANLIYOR İDDİASI

AFP haber ajansının diplomatik kaynaklar ve savunma çevrelerinden aldığı bilgiye göre Moskova Salı gecesi yeni bir saldırı planlıyor. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus birliklerinin Pazartesi günü Kiev'e doğru "beş kilometre daha" ilerleyerek şehre "25 kilometre mesafeye kadar" yaklaştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Kiev'i ve Ukrayna'nın diğer önemli şehirlerini kuşatmak ve kontrollerine almak için" Rus güçlerinin son 24 saattir tekrar gruplandığını ve zırhlı araçlar ile ağır silahları bir araya topladığını duyurdu.

BBC Türkçe



