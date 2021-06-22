Yeni Sayıştay Başkanı Metin Yener kimdir, hayatı
Son dakika haberine göre, Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener oldu. Bu haber sonrası Metin Yener kimdir, hayatı gibi konular merak edilip araştırılıyor. İşte, Yeni Sayıştay Başkanı Metin Yener hakkında merak edilenler...
22 Haziran 2021, Salı 19:49 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener seçildi. Peki ama Metin Yener kimdir? İşte Metin Yener özgeçmişi hakkında bilgiler.
METİN YENER KİMDİR?
Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Devletin çeşitli kademelerinde görev alan Yener, 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'de ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı.
2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yener, evli ve iki çocuk sahibi.