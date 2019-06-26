Yeni sevgilisi Portekizli

2018’de Çek model Sabina Savodna ile birlikteydi. Geçen şubatta adı Avusturyalı Victoria Secret meleği Nadine Leopold ile anılmıştı. Daha önce Brezilyalı, İtalyan, İspanyol, Fransız ve Rus güzellerle flört eden Baran Süzer yine kuralını bozmadı.

İşleri gereği Türkiye ile Amerika Miami arasında mekik dokuyan Baran Süzer şimdi de Portekiz’in en tanınmış mankeni Alina Boyko ile aşk yaşıyor. Baran Süzer sevgilisini İstanbul’a davet etti. Dolmabahçe’de bulunan The Ritz Carlton’daki residence’ında misafir ediyor.

POSTA/ HALİL KALMUK