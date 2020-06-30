Yeni sezona -1 puanla başlayacaklar

TBF’den yapılan açıklamada, bugün toplanan yönetim kurulunun, Basketbol Süper Ligi’nde yer alacak kulüplerin başvurularını, kulüp mali denetim ve lisans talimatı hükümleri kapsamında inceleyerek karara bağladığı aktarıldı. Yönetim kurulunun, Afyon Belediyespor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Bandırma Basketbol İhtisas, Beşiktaş, Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka, Orman Gençlikspor, TOFAŞ ve Türk Telekom’un ulusal lisans almasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, sundukları belgelerde gerekli şartları sağlayamayan Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka’ya birer puan silme cezası verilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı. Gerekli kriterleri yerine getiremeyen Bakırköy Basket’in ise (İTÜ Basket) yeni sezonda lige alınmamasına karar verildiği bildirildi.

AA