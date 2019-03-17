Yeni sezondaki forvetlerden biri belli oldu

Fenerbahçe’de İslam Slimani’nin kadro dışı kalması, Frey’in ise sakatlandıktan sonra bir de fıtık operasyonu geçirecek olması sonrası forvette bütün yükü üstlenen Roberto Soldado, performansı ile yüzleri güldürmeye başladı. İspanyol golcü, Başakşehir’in ardından kritik Sivasspor maçında rakibi öne geçiren gole hızlı bir şekilde cevap verilmesini sağladı.

SON DERECE İSTEKLİ

Beraberliği getiren tecrübeli futbolcu, bu istekli görüntüsüyle gelecek sezon adına takımda kalma şansını biraz daha artırdı. Sezon sonunda Sarı-Lacivertliler’le olan sözleşmesi sona erecek Soldado, ligde kalan 9 karşılaşmada da takımının hücumundaki en önemli oyuncularının başında gelecek. Eğer yıldız oyuncu bu formunu sürdürürse, Ersun Yanal’ın da ondan vaçzgeçmesi zor gözüküyor.