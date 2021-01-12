Kültür & Sanat Yeni sezonu beklenen La Casa De Papel Twitter'ın gündeminde

Yeni sezonu beklenen La Casa De Papel Twitter'ın gündeminde

Kültür & Sanat

Yeni sezonu beklenen La Casa De Papel Twitter'ın gündeminde

Netflix'in en çok izlenen yapımlarından La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merakla bekleniyor. Birçok ödüle layık görülen dizinin Türkiye'deki hayranları La Casa De Papel'i Twitter'ın gündemine taşıdı.

12 Ocak 2021, Salı 15:35 Son Güncelleme:
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Yapım aşamasında İspanya’da ulusal bir kanal için televizyon dizisi olarak tasarlanan La Casa De Papel, ilk sezonuyla büyük bir başarı elde etmişti. Ancak ikinci sezonunda dizi beklenen başarıyı gösterememiş, yayın hayatının bitme riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Netfilix’te yayınlanmaya başladıktan sonra ise dizi uluslararası arenada keşfedildi ve en çok izlenen diziler arasındaki yerini aldı. Merak uyandıran kurgusu ve olay örgüsüyle La Casa De Papel, gerçek bir fenomene dönüştü.

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İki sezon olarak Netflix’te yayınlanan dizi Proseför’ün çarpıcı soygun planı, şehir isimlerinden oluşan çete liderleri, Dali maskeleri, anarşist söylemler, Ciao Bella şarkısı ile yepyeni bir dünya yarattı.

Üçüncü sezonun başında darphane soygunundan kazandıkları parayı hunharca harcayan çete liderleri Rio ve Tokyo’nun ayrılığı yüzünden yeniden bir plan yapmak mecburiyetinde kaldı. Rio’nun yakalanması yeni bir soygunu seyircinin karşısına çıkarttı. Dördüncü sezonda ise soygunun Proseför’ün planlarının dışına çıkması izleyicisini ters köşeye yatırdı.

Şimdi La Casa De Papel hayranları yeni sezonu bekliyor.

Bu özlem sosyal medyanın da gündemine geldi. Dizinin hayranları Twitter’da binlerce paylaşım yaptı.


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