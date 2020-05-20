Yeni sıcak hava dalgası uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs Çarşamba günü hava durumu raporu yayınlandı. Yurt genelinde bir haftadır aşırı sıcaklar etkili olurken Karadeniz Bölgesi için yeni bir sıcak hava uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda bölgede sıcaklıların 2 ila 5 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile zamanla batı bölgelerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise Karadeniz'de 2 ila 5 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.





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