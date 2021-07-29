Futbol Yeni takımını menajeri açıkladı! Yurt dışı derken...

Yeni takımını menajeri açıkladı! Yurt dışı derken...

Futbol

Yeni takımını menajeri açıkladı! Yurt dışı derken...

Beşiktaş'la yıllık ücret konusunda anlaşamayan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a transfer oluyor. Menajer Ahmet Bulut, bordo-mavililerle anlaştıklarını açıkladı.

29 Temmuz 2021, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'la yıllık ücret konusunda anlaşamadığı için sözleşmesini uzatmayan Dorukhan Toköz, takımdan ayrılmıştı. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi,"Dorukhan bize geldi, istediği ücreti söyledi. Anlaşamadık. O da yurt dışına transfer olmak istediğini iletti, saygı duyduk. Dorukhan yurt dışına gidecek" demişti.

Uzun süre adı Fenerbahçe ile de anılan Dorukhan, Trabzonspor ile anlaştı. Menajer Ahmet Bulut, Dorukhan için Bordo-Mavili ekiple anlaştıklarını açıkladı.

A Spor'un haberine göre, Oyuncu şu an Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçiyor. Transferin kısa sürede resmen açıklanması bekleniyor.

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