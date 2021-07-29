Yeni takımını menajeri açıkladı! Yurt dışı derken...

Beşiktaş'la yıllık ücret konusunda anlaşamadığı için sözleşmesini uzatmayan Dorukhan Toköz, takımdan ayrılmıştı. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi,"Dorukhan bize geldi, istediği ücreti söyledi. Anlaşamadık. O da yurt dışına transfer olmak istediğini iletti, saygı duyduk. Dorukhan yurt dışına gidecek" demişti.

Uzun süre adı Fenerbahçe ile de anılan Dorukhan, Trabzonspor ile anlaştı. Menajer Ahmet Bulut, Dorukhan için Bordo-Mavili ekiple anlaştıklarını açıkladı.

A Spor'un haberine göre, Oyuncu şu an Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçiyor. Transferin kısa sürede resmen açıklanması bekleniyor.