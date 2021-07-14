Yeni takımıyla anlaştı! İstanbul derken...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra futbolu bırakabileceği konuşulan Gökhan Gönül, kariyerine devam edecek. İstanbul ekiplerinden biriyle anlaşma ihitmalini yüksek olduğu söylenen Gökhan için özellikle Karagümrük iddiaları vardı.

Ancak TRT Spor'un haberine göre, tecrübeli oyuncu Çaykur Rizespor ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve Karadeniz ekibi ile 1 yıllık sözleşme yapacağı aktarıldı. Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Sarı Lacivertli formayla 22 maçta forma çıktı ve 2 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.



