Uygulanacak yeni radyoterapi yöntemi için yapılan denemeler sonucu tedavi süreleri 2 aydan tam 1 haftaya indirildi. Bu buluş, milyonlarca prostat kanseri olan ya da riskini taşıyan hastanın kolayca hayatını kurtarabilir.

İlk olarak Sir Rod Stewart'ın üzerinde denenen yeni tedavi yöntemi beklenilen etkiyi gösterdi ve Sir, 1 haftalık yüksek dozlu radyoterapi sonunda prostat kanserini yendi.

Tedavi araştırmalarına katılan başka bir hasta ise “Aslında bu yeni yöntem benim için yalnızca bir umuttu, kanser tedavisi ile ilişkilendirdiğim bir şey değildi ve hastalığı bu kadar hızlı atlatacağımı düşünmüyordum”, dedi. İngiliz bir ekip tarafından geliştirilen bu yöntem, kliniğe göre artık çok daha hızlı sonuç veriyor.

2013'te prostat kanseri tanısı konan Alfred isimli denek birey: “İki hafta boyunca radyoterapiye sadece beş kez gittim. Sonunda vücudumdaki kansere dair semptomlar yok oldu ve ben hayatıma geri döndüm.” Batı Londra’daki Royal Marsden Hastanesi’nin yürüttüğü denemelerde, hastalara tümörlerde milimetreden daha düşük hassasiyetle ışınlanan son derece yüksek dozlarda stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) verildi ve bu da terapide yan etkilere neden olabilecek sağlıklı çevre dokularına zarar verme riskini azalttı.

Önceden standart radyoterapi uygulandığında 2 aya kadar ancak yok olan tümörler, yeni yüksek dozlu radyoterapi ile şimdi 1 ila 2 hafta içinde kaybolabiliyor.

Çalışma, 850 hastaya farklı radyoterapi dozları vererek onları üç gruba ayırdı. Tedaviden 3 ay sonra, yeni yöntem olan SBRT'nin yan etkilerinin standart tedaviden çok daha az olduğu gözlemlendi.

Yine de bundan sonraki dönemde konuya ilişkin çalışma ve gözlemler devam edecek.

Devam eden denemeler insan vücudunun bu kadar yüksek radyasyon dozlarını tolere edebileceğini gösteriyorsa, prostat kanseri tedavisinde yeni SBRT yöntemi önerilebilir.

Kanser Araştırma Enstitüsü'nün baş yazarlarından Dr. Douglas Brand “Uygulama elbette zamanla değişiklik gösterebilir”, çağrısında bulundu ve ekledi: “Ama yeni radyoterapinin son hali bile hastaların hastanede daha az vakit geçirmelerini sağlayarak onlara daha uzun ve sağlıklı yaşam sunabilecek durumda.”

Prostat kanseri, dünyada yaklaşık sekiz erkekten birini etkiliyor. Her yıl yaklaşık 50.000 yeni vaka teşhis ediliyor ve yılda 11.600 erkek prostat kanseri sonucu yaşamına veda ediyor.

Radyoterapiyi ilk deneyen ve olumlu sonuçlara ulaşan Sir Rod Stewart, bu yöntemden önce tam 3 yıl süren kanser mücadelesini uzunca anlattıktan sonra erkeklere olası bir durumda erken teşhis için düzenli olarak doktora görünmeyi önerdi.





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