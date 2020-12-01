Yeni teknolojilerle trafik yönetimi 10 kat daha kapsamlı olacak

Ekin Smart City Solutions, ürün ailesine şehirlerin ve şehir insanlarının daha akıllı ve kaliteli bir yaşam sürmesine katkı sağlayacak yeni ürünü Ekin X Spotter'ı ekliyor. Yapay zeka tabanlı teknolojisiyle şehirlerde park, trafik yönetimi ve güvenliği akıllı hale getirmek için tasarlanan Ekin X Spotter, 4K motorlu zoom destekli video tabanlı plaka tanıma sistemi ve derin öğrenme ile geliştirilen yüz tanıma teknolojisi ile öne çıkıyor. Ekin X Spotter, Traffic ve Face versiyonlarıyla trafik yönetimi ve yüz tanıma fonksiyonlarına özel iki ayrı ürün olarak kullanıma sunulacak.

Ulaşım bakanlıkları, güvenlik, emniyet güçleri, işletmelerin ihtiyaçlarına mobil ve sabit uygulamalara cevap vermek üzere geliştirilen Ekin X Spotter; trafik ihlalleri, analitiği ve yüz tanıma için akıllı veriler sağlayacak. Ekin’in merkezi yönetim yazılımı Ekin Red Eagle - Smart City (OS), Ekin’in diğer beş akıllı şehir yönetimi çözümüne ek olarak Ekin X Spotter üzerinden toplanan verileri de kapsama alanına ekleyecek. Ekin Red Eagle (OS) sayesinde Ekin X Spotter, şehirlerde konumlandırılan diğer akıllı şehir ürünleriyle iletişim kuracak ve IoT, bağlantı ve mobilite tabanlı akıllı şehir ağının yeni üyesi olacak.

Yapay zekâ tabanlı sistem, ufak ve hafif yapısı sayesinde sabit sistemleri destekleyen, aynı zamanda sabit de kullanılabilen hibrit bir çözüm olarak herhangi bir kısıtlama olmadan, her noktada işlev görebiliyor ve akıllı şehirlerdeki trafik ve güvenlik verisi toplama kapsamını %100’e çıkartmayı hedefliyor.

Ekin X Spotter, takip mesafesi, yanlış şerit ve yönde seyretme, düşük hız ve duran araçlar gibi trafikteki birçok farklı ihlali anında tespit edebilmesinin yanı sıra, trafik analizi kapsamında yoğunluk ölçümü ve araç sayımı yapabiliyor. Yayaları, araçların marka, model ve renklerini, plakaları otomatik olarak tanıyabilen X Spotter, kırmızı ışık ve hız yönetimi özelliğiyle de güvenlik görevlilerinin sahadaki akıllı asistanı olarak görev başında olacak.

Akılı trafik yönetimi özelliği MENA bölgesinde test edilen çözümün yapay zeka tabanlı teknolojisi sayesinde, 12 saatte rakiplerinin 10 katı fazla ihlal tespiti yaptığı belirlendi. Testte 12 saat içerisinde toplam 241 ihlal tespiti yapılırken, bunlar; araç şerit ihlali (%60), yakın takip (%30), yüksek hız ihlali (%10) olarak sıralandı. Bu ihlaller konusunda caydırıcı önlemler alınmasıyla bölgede %100 trafik kontrolü sağlanmış olacak.





Sahip olduğu motorize zum özellikli kameraları ile geniş bir alanda yüksek doğruluk oranıyla tespit yapabilen mobil devriye sistemi, 4K çözünürlüğündeki görüntü algılayıcısı ile yüksek kalitede, net ve keskin bir şekilde fotoğraf ve video kaydedebiliyor. Ayrıca cihaz üzerindeki kameralar, zorlu hava ya da düşük aydınlatma koşullarında da cihazın işlevini sürdürmesini sağlıyor.

Ekin X Spotter, üç şerit genişliğe kadar olan yollarda otomatik gözetleme yapabilirken, uluslararası plakalar üzerinden derin makine öğrenmesi ile eğitilen sistemi sayesinde ABD, Orta Doğu ve Avrupa’daki taşıtların plakalarını, piyasadaki en yüksek plaka tanıma doğruluk oranı ile otomatik olarak okuyabildiği gibi, ceza kesip, rapor tutabiliyor. Ekin X Spotter, bunun için otomatik zum özelliğinden faydalanıyor ve ihlal kayıtlarını, araç ve plakanın olduğu görüntü ile tutuyor.

Ekin X Spotter, ufak boyutları, 5 kg’ın altındaki ağırlığı ve ‘Plug and Play’ yapısı sayesinde, polis devriye araçları, ambulans, itfaiye gibi birçok aracın kaputuna veya ön camına kolayca yerleştirilerek kullanılabiliyor. Cihazın güçlü donanım özellikleri arasında, konum belirlemek için GPS ve mobil ağ bağlantısı için de LTE desteği de yer alıyor.

Mobil gözetleme çözümü, harici batarya kiti sayesinde, yol kenarında, tripod ya da direk üzerinde de sabit olarak kesintisiz çalıştırılabiliyor.

Ekin X Spotter, şirketin kendi işletim sistemi olan Ekin Red Eagle OS kullanıyor. Yazılım , tek bir noktadan akıllı şehirdeki tüm trafik ve güvenlik sistemlerinin yönetimini ve gereken eylemlerin zamanında alınmasını sağlıyor.



