Yeni tıp araştırma merkezi KUATTAM açıldı

KUTTAM, ithal edilen çeşitli cihaz ve buluşların Türkiye’de üretilmesi için bir platform oluşturuyor.

73 PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Kanser tedavisine yönelik çalışmaların yanı sıra görme engellilere umut olacak yapay retina, parkinson hastalarının yaşam kalitesini iyileştirecek giyilebilir teknoloji herkesin kendi kan tahlilini yapabileceği cihaz gibi projelerin gerçekleştirildiği KUTTAM’da ulusal ve uluslararası alanda 73 proje yürütülüyor. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, KUTTAM’ın üniversitenin bu güne kadar aldığı en büyük dış kaynaklı fonla kurulduğunu belirtti.