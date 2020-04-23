Yeni Trackmania oyununun ilk fragmanı çıktı
Ubisoft Nadeo, yarış oyunu Trackmania'dan ilk oynanış fragmanını yayınladı. Yeni Trackmania oyunculara kendilerine özel araç geliştirme, pist yaratma ve online yarış özellikleri sunacak.
23 Nisan 2020, Perşembe 15:00 Son Güncelleme:
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5 Mayıs'ta yayınlanması beklenen Trackmania Epic Games ve UPlay üzerinde 1 Temmuz'da erişilebilir olacak. Geliştirici ekibi, ek süreyi yarış dinamiklerini geliştirme, pist yaratma ve paylaşma imkanlarını zenginleştirme ve rekabet sistemini güçlendirme için kullanacaklarını duyurdu.