Şu günlerde Trabzonspor'u çalıştıran Ünal Karaman'ın, 1995'te Pınar Büyükkent'le dünyaevine girdiği tören çok konuşulmuştu. Büyükkent'in duvak yerine taktığı üç hilalli kavuk magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti
Dönemin Trabzonspor kaptanı Ünal Karaman ve eşinin nikah şahitliklerini ise MHP'nin sembol başkanı Alparslan Türkeş ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz yapmıştı
Younes Belhanda - Amal Belhanda
Dün oynanan Galatasaray maçında gözler 90 artı 3'te kırmızı kart görerek oyundan atılan Belhanda'nın eşi Amal Balhanda'yı aradı. Ancak Amal Balhanda görünürde yoktu.
Amal Belhanda
Maçı izleyen bu kişinin Younes Belhanda'nın eşi Amal Belhanda olduğu ortaya çıkmıştı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tüm Türkiye nefesini tuttu. 90 dakika boyunca heyecanın eksik olmadığı derbide sahadan her iki takımda 1 puanla ayrıldı
Maça damga vuran anlardan biri de Younes Belhanda'nın ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kalması oldu.
Wesley Sniejder - Yolente Cabau
Galatasaray'ın eski yıldızı Hollandalı Wesley Sneijder, Türkiye'ye transfer olduğunda eşi Yolente Cabau çok dikkat çekmişti
Güzelliği ve formuyla herkesi kendine hayran bırakan Yolente, sırlarını bir bir açıkladı.
Formunuzu nasıl koruyorsunuz sorusuna ise Yolente yenge şu cevabı veriyor:
Ben İspanyolum, o yüzden dikkat etmezsem yediğim her şey hemen kalçalarıma gider.
Dikkat etmezem kalçalarım hemen büyüyor
Gerçi Wesley kalçalarımı çok seviyor
Ama ben yine de doğru beslenmeye ve spor yapmaya dikkat ediyorum.
Bana çok âşıktı. Hiç kimsenin olmadığı kadar… Evet bir futbolcuyla evlenmeyi hiç düşünmüyordum ama Wesley benim başıma gelen en güzel şey oldu.
Aradan beş sene geçti, şimdi ‘Wesley benim kalbim. Ona birşey olursa, yaşayamam’ gibi hissediyorum.
Nagatomo - Airi Taira
Galatasaray’ın yeni transferi Japon sol bek Yuto Nagatomo’nun aktris eşi Airi Taira, sarı-kırmızılıların yeni gözdesi oldu.
Taraftarlar, Tokyo’da 20’ye aşkın televizyon ve sinema projesinde rol alan, fotomodellik de yapan Japon yengeyi yakın takibe aldı.
“Galatasaray’a hoşgeldin mesajları yağan Taira’nin takipçi sayısı iki günde yaklaşık 10 bin artışla 426 bine ulaştı.
Galatasaray taraftarının yoğun ilgi göstediği Aira güzelliğiyle büyülüyor
Selçuk Şahin - Emel Şahin
Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçı izleyenler arasındaki bir isim dikkatlerden kaçmadı: Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin...
Yayıncı kuruluş kameralarının yakın planda çektiği ismin Selçuk Şahin’in eşi Emel Şahin olduğu anlaşıldı.
Emel Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Güzel isim Göztepe formasıyla da pozunu vermeyi ihmal etmedi.
Enes Ünal - Lisa Smellers
Villarreal'e transfer olan 21 yaşındaki Enes Ünal, kendisi gibi futbolcu olan Belçikalı sevgilisi Lisa Smellers ile büyük bir aşk yaşıyor.
Sezon başında Villarreal'e transfer olan, daha sonra Levante'ye kiralanan Enes iyi bir performansa imza attı.
Başarılı Levante macerasının ardından tekrar Villarreal'e geri çağırılan Enes, çıktığı ilk maçında golünü Deportivo kalesine gönderdi
Enes Ünal'ın en büyük destekçisi ise hiç kuşkusuz Lisa Smellers ...
Domagoj Vida - Ivane Gugic
Beşiktaş'ın yeni stoperi Domagoj Vida, Hırvatistan güzeli Ivane Gugic ile evli...
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'den transfer ettiği Vida ve eşi düğünlerinde böyle görüntülendi
Beşiktaş'la 4.5 yıllık anlaşma sağlayan Hırvat futbolcunun ilk sözleri "Verdiğim sözü tuttum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı
Isla - Caldirola
Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği Şilili Isla’nın manken sevgilisi Galadriel Caldirola 19 haftalık hamile. Çiftin bir kızı olacak.
Isla bebeğine Luz Elif adını vereceğini açıkladı.
Fenerbahçe’den İtalya’nın Cagliari takımına geçen Van der Wiel de baba oluyor.
Model sevgilisi Rose Bertram 22 haftalık hamile.
Galatasaray'ın yeni transfer Younes Belhanda'nın eşi Amal Belhanda Sivasspor maçını tribünden takip etmiş ve herkes onun kim olduğunu merak etmişti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Isla'nın sevgilisi mesai başında. Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Gala, Isla ile seksi pozlarını hesabında yayınladı
Gala Caldirola
Gala Caldirola
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Isla'nın model olan sevgilisi Gala Caldirola, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'nin Şili'li yeni transferi Mauricio Isla ile sevgilisi Gala Caldirola'nın aşkı Instagram'da şimdiden konuşmaya başladı.
Güzel modelin Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.
İşte Gala Caldirola'nın Instagram paylaşımları;
Gaël Clichy - Charlene Suric
Fransız defans oyuncu Gaël Clichy uzun dönem sevgilisi Charlene Suric ile 2012’de dünya evine girdi. Güney Fransa’da doğan Charlene Suric, medyanın da sevdiği futbolcu eşlerinden.
Dansçı olan ve Christine Urbano dans akademisinde eğitim alan Charlene Suric ile topçu Gaël Clichy’nin bir de kızları var.
Asamoah Gyan- Gifty
Ganalı 35 yaşındaki futbolcu özel hayatını fazlasıyla gizli yaşamayı tercih eden sporculardan.
Yaklaşık 15 senedir Gifty adlı güzelle birlikte olduğu bilinen Gyan’ın 3 çocuğu var. Gifty ve çocuklar Gana’nın başkenti Akra’da yaşıyor.
Jérémy Ménez - Emilie Nefnaf
30 yaşındaki Fransız forvet Jérémy Ménez ile Emilie Nefnaf 4 yıl boyunca parmakla gösterilen bir aşk yaşadıktan sonra geçtiğimiz yıl yollarını ayırdı.
Aşklarında bir problem yok gibi görünürken, Jeremy’nin restoranda Belçikalı bir güzelle yakalanması gündeme bomba gibi düştü
Çocuklarına çok düşkün çift sık sık bir araya geliyor. Bu yüzden Emilie’yi Türkiye’de görme ihtimalimiz çok yüksek…Jérémy Ménez ile Emilie Nefnaf’in iki çocuğu var.
Pepe- Ana Sofia Moreira
Asıl adı Képler Laveran Lima Ferreira olan Pepe, eşi Sofia ile Porto’da oynarken tanıştı. O sırada tıp öğrencisi olan Sofia, eğitimini tamamladıktan sonra eşi Pepe’nin yanına Madrid’e taşındı.
Magazinden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Sofia’yı özel davetlerde görmemeniz gayet normal. Daha çok sıradan bir hayat yaşamayı tercih eden Sofia’nın sakin, Pepe’nin ise enerjik ve komik olduğu belirtiliyor. İkilinin aynı zamanda Angeli ve Emily adında iki tane de kızı var.
Idriss Carlos Kameni - Mirielle Edzimbi Christine
Kamerunlu kaleci Idriss Carlos Kameni ile Mirielle Edzimbi Christine 2015 yılında, iki çocuklarının şahitliği önünde dünya evine girdi.
Kariyerinin neredeyse tamamını İspanya’da geçiren Kameni, tam bir aile babası…
Mathieu Valbuena- Fanny Lafon
Mathieu Valbuena Süper Lig’in en kısa ismi olabilir ama aşkını büyük yaşadığı kesin. 2009 yılından bu yana Fransız güzel Fanny Lafon ile birlikte olan oyuncu, ilişkisini herkesten uzak yaşamaya çalışıyordu ki 2015 yılına kadar…
4 Kasım 2015’te Karim Benzama, Valbuena’ya ait olduğu iddia edilen bir seks kaseti üzerinden şantaj yaptığı için tutuklandı.
Olayın patladığı andan dosyanın kapandığı ana kadar Fanny Lafon konuyla ilgili sessizliğini korudu ve çoğu sosyal sosyal medya hesabını kapattı, Instagram hesabını da kilitledi!
Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun ve eşi
Cenk Tosun ve eşi
Yıllarca Fenerbahçe'de forma giydikten sonra Gençlerbirliği'ne transfer olan Selçuk Şahin ve eşi
Antalya'da yaşadığı sorunlar sonra Brezilya'ya dönen Ramon Motta ve eşi
AZİZ BEHİC VE EŞİ
Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de top koşturan Diego Lugano ve eşi
Galatasaray'ın savunmacısı Serdar Aziz ve eşi
Kardemir Karabüksporlu futbolcu İshak Doğan ve eşi
Bir dönem Fenerbahçe defansında ter döken Yobo ve eşi
Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Nuri Şahin ve eşi
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rodrigo Tello ve eşi
Kasımpaşa forması giyen Aydın Yılmaz ve eşi
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Çağdaş Atan ve sevgilisi
Fenerbahçe'nin bir döneme damga vuran ismi Dirk Kuyt ve eşi
Kasımpaşa'nın yıldızı Adem Büyük ve eşi
Bursaspor kalecisi Mert Günok ve eşi
Medipol Başakşehirli futbolcu Egemen Korkmaz ve eşi
Gaziantepsporlu futbolcu Gökhan Değirmenci ve eşi
Bursaspor'un eski kalecisi Sebastian Frey ve eşi
Galatasaraylı Joseu ve eşi
Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel ve eşi
Trabzonspor formasıyla yıldızı parlayan Gökdeniz Karadeniz ve eşi
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu ve eşi
Galatasaray orta sahasını vazgeçilmez Selçuk İnan ve eşi
Galatasaray'ın eski futbolcusu Okan Buruk ve eşi
Fenerbahçe'nin kalecisi Ertuğrul Taşkıran ve eşi
Beşiktaş'ın futbolcusu Ömer Şişmanoğlu ve eşi
Akhisar Belediyespor forması giyen Özer Hurmacı ve eşi
Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan ve eşi
Fenerbahçe'nin değişilmez ismi Mehmet Topal ve eşi
Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop ve eşi
Bursaspor'un eski kaptanı Ömer Erdoğan ve eşi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Öner Erdoğan ve eşi
Bir dönem Süper Lig'i kasıp kavuran Holosko ve eşi
Galatasaray'ın eski sol belki Alex Telles ve eşi
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jermaine Jones ve eşi
Eskişehirspor'un tecrübeli golcüsü Semih Şentürk ve eşi
Beşiktaş'ın eski hücumcusu Dentinho ve eşi
Beşiktaş'ın eski yıldıızı Jose Sosa ve eşi
Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Hakan Balta ve eşi
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ve eşi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bruno Alves ve eşi
Futbol yaşantısına Çin'de devam eden Burak Yılmaz ve eşi
Beşiktaş'ın golcüsü Demba Ba ve eşi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas ve eşi
Galatasaray'ın eski yıldızı Dzemahili ve eşi
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo ve eşi
Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera ve eşi
Süper Lig'de birçok takımda forma giyen Marcio Nobre ve eşi
Süper Lig'in efsane futbolcularından Serkan Balcı ve eşi
Galatasaray'ın süper yıldızı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau
Beşiktaş'ın defans oyuncusu Dusko Tosic ve eşi Jelana Karleusa
Galatasaray'ın emektar oyuncusu Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu
Efsane kalecilerimizden Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber