42 tropikal meyvenin yetişmesi için elverişli olan Türkiye’de, İzmir’den Hatay’a kadar yani Ege ve Akdeniz bölgelerinde başta mango ve avokado olmak üzere olumlu sonuçlar alınabiliyor. Karadeniz Bölgesi’nde artık kivi, fındık ve çay kadar önemli hale gelirken, Marmara yaban mersini (mavi yemiş), İç Anadolu ise pikan cevizi yetiştirmek için çok uygun koşullara sahip. Dolayısıyla Türkiye genelinde bu ürünlerin yetiştiriciliğini yapmak isteyen herkes için fırsat var. İşte bu alana ilgi duyan ama nereden başlayacağını ve nasıl yapacağını bilemeyenler için yol gösterici bazı örnekler...

Pazar sorunu yok

Tropikal meyvelerin pazar potansiyeli yüksek. İç pazarda turistler ve büyük marketler ilgili.

İhracat potansiyeli var. Avrupa ve Rusya yoğun talep gösteriyor.

Türkiye’de üretici sayısı yetersiz, 10 firmayı geçmiyor.

Fidanlar ağırlıklı Uzakdoğu’dan ithal ediliyor. İç pazarda aşılama var ama bunun verimi düşük.

Sektör devletten fidan desteği bekliyor.

En bilinen tropikal meyveler: Ananas, mango, avokado, muz, kivi, ejder meyvesi, kumkuat, liçi, pepino, yıldız meyvesi, şadok, çarkıfelek, longan, guava, papaya, altın çilek, çikolata meyvesi, rambutan, karambola ve guava.

Lychee para basıyor

Mayıs-temmuz arası yetişen bu meyvenin fidanı 350 lira. Bir dönüme 20 tane ekiliyor. Fidan maliyeti 7 bin lira, damlama sulama sistemi 7 bin 500 lira. Yani 14 bin 500 lira başlangıç parası gerekiyor. İkinci yılda meyve veriyor ve bir ağaçtan 30 kilo çıkıyor. 20 ağaç 600 kilo meyve demek. Toptan kilosu 150 lira, markette ise 220 liraya satılıyor. Toptan satışta 90 bin lira geliriniz oluyor.

Durian para basıyor

Kilo fiyatı 350 lira ile dünyanın en pahalı meyvesi. Koyu sarı renkte, dikenli bir meyve. Fidanı 550 lira. Bir dönüme 20 fidan ekiliyor. 11 bin lira fidana, 7 bin 500 lira damlama sulama sistemine gidiyor. İki yıl sonra meyve veriyor ve ağaç başı 25 kilo, 20 ağaçtan ise 500 kilo çıkıyor. Kilosu 350 liradan satıldığında, 175 bin lira gelir sağlıyorsunuz. Üçüncü yılda bir ağaç 60 kilo ve 20 ağaç 1200 kilo meyve veriyor. Kazanç ise 420 bin lira oluyor. İlk bulunduğunda Uzakdoğu’da kralların tükettiği bir meyve olan durian, haziran-eylül döneminde yetişiyor.

Jack fruit dünyanın en büyük meyvesi

Bir meyve 40 kilograma kadar ulaşabilir, dünyanın en büyük meyvesi. Fidanı 400 lira, bir dönüme 20 fidan ekiliyor. 8 bin lira fide, 7 bin 500 lira da damlama sulama masrafı var. İki yıl sonra bir ağaç 60 kilo meyve veriyor. 20 ağaç 1200 kilo demek. Bunun da 800 kilogramı satılabilir ürün, çünkü kalan kısım kabuğa çıkıyor. Kilosu 150 lira. 800 kilo satıştan 120 bin lira kazanılıyor. Bu gelir sonraki yılarda daha da artıyor. Haziran-eylül dönemi meyve veriyor.

Lamud’un (Sapodilla) yetişmesi çok kolay

Fidesi 250 lira ve bir dönüme 20 tane ekiliyor. 5 bin liralık fide maliyeti ve yine 7 bin 500 lira damlama sulama sitemine para harcıyorsunuz. İkinci yılda bir ağaç 40 kilo meyve eriyor. 20 ağaç 800 kilo oluyor. Meyvenin kilosu 80 lira. Kazancınız ise 64 bin lira. Üçüncü yılda ağaçtaki meyve miktarı daha da artıyor ve kazanç ise 96 bin lirayı buluyor. Yetişmesi en kolay meyve, hastalığı olmayan bir ağaç. Nisan-temmuz meyve zamanı.

Sugarapple (Anona) kırmızısı revaçta

Yeşili de var ama kırmızı olanı daha tatlı ve daha çok satılıyor. Fidesi 200 lira. Bir dönüme 25 fide ekiliyor. 5 bin lira fide ve yine damlama sulama masrafı da olmak üzere toplam maliyet, 12 bin 500 lira oluyor. Bunun da yetişmesi kolay. İki yıl sora bir ağaç 40 tane meyve veriyor. 25 ağaçtan da 1000 adet meyve elde ediliyor. Adet fiyatı 40 lira. 1000 meyveden kazancınız ise 40 bin lira oluyor. Nisan-temmuz hasat dönemi.

Mango markette 50 lira

İlk önce fidanı temin etmeniz gerekiyor. Bütün tropikal meyvelerin fidanlarını, Antalya Gazipaşa ve Mersin Anamur’da bulabilirsiniz. Bir mango fidesinin fiyatı 250 lira. Bir dönüme 50 fide ekiyorsunuz. 12 bin 500 lira fide masrafı çıkıyor. 10 bin lira maliyeti olan damlama sulama sistemi kurmanız da gerekiyor. Bir ağaç bir yıl sonra 5 meyve veriyor. İkinci yılda bir ağaç 25 meyve, 50 ağaç ise 1.250 meyve demek. Mangonun tanesi toptan satışta 20, markette ise 50 lira. 1.250 meyve 20 liradan satıldığında 25 bin lira geliriniz oluyor. Yani iki yılda masrafı çıkarıp, kara geçiyorsunuz.

Mango Meyve Fidancılığı’nın sahibi Mustafa Ezici, mangonun temmuz-ocak arası yetiştiğini söyledi.

Katma değerli ürün: Possion fruit

Düşük maliyetli ama pasiflora ilacında da kullanılan katma değerli bir meyve. Fidesi 35 lira. Bir dönüme 50 fide ekince 1.750 lira fide maliyeti çıkıyor. Yine damlama sulama sistemi için 10 bin lira gerekiyor. İlk yılda 1 ağaçtan 5 kilo, 50 ağaçtan ise 250 kilo meyve çıkıyor. Toptanda kilosu 50, büyük marketlerde ise 220 lira. Toptan satışla 12 bin 500 liralık geliriniz oluyor ve ilk yılda kendini amorti ediyor. İkinci yılda ağaç başı 25 kilo, 50 ağaçtan ise 1250 kilo meyve alırsınız ve 62 bin 500 lira kazanırsınız. Üçüncü yılda bir ağaç 50 kilo verir ve kazancınız da 125 bin lira olur. Fidanı 7 yaşında yenilemek gerekiyor. Şubat-mart ve temmuz-eylül olmak üzere yılda iki kez hasat yapılır.

12 ay papaya var

Daha az maliyetli bir meyve. Bodur papaya fidesi 50 lira. 100 metrekareye 20 fidan diktiniz, 1000 lira toplam fidan parası ödersiniz. İlaç, kimyasal gübre yok. Sadece 1000 liraya keçi gübresi almalısınız. Damlama sulama sistemi maliyeti 2 bin lira. Toplam maliyet sadece 4 bin lira olur. İlk yılda bir ağaçtan 35 kilo alırsınız. 20 ağaç 700 kilo meyve demek. Kilosu toptanda 10, markette 40 lira. 10 liraya satışla 7 bin lira kazanarak, daha ilk yılda masrafı çıkarıp, kara geçersiniz. Yeşil hali som tam salatasında kullanılıyor. Sarı hali meyve olarak satılıyor. Bu nedenle 12 ay hasat var.

Papayamuz Türkiye’nin sahibi Ali Umut Deniz, tropikal meyve fidanının Tayland’tan ithal edildiğini söyledi.



