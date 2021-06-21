Ekonomi Yeni üretim tesisi ile kapasitesini 4 katına çıkarmayı hedefliyor

Yeni üretim tesisi ile kapasitesini 4 katına çıkarmayı hedefliyor

Ekonomi

Yeni üretim tesisi ile kapasitesini 4 katına çıkarmayı hedefliyor

Yüzde yüz yerli sermayeli ilaç şirketi, 93 yıllık tarihi ve 58 yıllık ilaç deneyimi ile devam ettiği yatırımlarına, İstanbul İkitelli’deki yeni üretim tesisinin temelini atarak bir yenisini daha ekledi.

21 Haziran 2021, Pazartesi 16:29 Son Güncelleme:
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14 Haziran’da yapılan temel atma törenine pandemi koşulları nedeni ile şirket yönetim kurulu, kısıtlı sayıda çalışan ve iş ortakları katıldı. Temeli atılan bu yeni tesisin 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Yeni tesisle şirketin mevcut üretim kapasitesini 4 katına çıkarması, istihdamı %30 artırması ve ihracatını büyütmesi hedefleniyor. 

Temel atma töreninde konuşan Ali Raif İlaç CEO’su Muzaffer Bal şunları söyledi: “İlk fabrikamızı 1999 yılında aynı heyecanla açtık. İkinci fabrikamızın arazisini 31 Aralık 2019’da aldık ve Şubat 2020’de çalışmalarımıza başladık. Bu fabrikamızı bitirir bitirmez Ar-Ge Merkezi’mizi buraya taşıyacağız ve şimdiki tesisimizi de en modern hale getirip burada yeni endikasyonlar, yeni formülasyonlar, yeni ilaçlar için hızla çalışmaya başlayacağız. Yeni fabrikamızın tamamlanması ile istihdamımızı da %30 artıracağız.”

Şirketin Genel Müdürü Nihal Arslan da duygularını şu şekilde ifade etti: “Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyuz. Bundan sonra ilk hedefimiz temelini attığımız bu fabrikanın çok kısa sürede tamamlanması, üretime geçmesi, üretim hattımızın genişlemesi, kapasitemizin artması ve ürün portföyümüzün büyümesidir. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.”

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