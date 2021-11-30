Yeni ürünler fuarda tanıtıldı

Elektrik ve elektronik sektöründe hizmet veren Klemsan, TÜYAP Win Eurasia İstanbul Fuarı’na katılarak yeni ürünlerini tanıttı. Ar-Ge Müdürü Serkan Kaba, sektörde 50’nci yıla yaklaştıklarını belirterek elektroteknik, elektronik, kablo yönetimi ve markalama ürünleri tasarım ve üretimiyle, yazılım ve donanım hizmetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Klemsan’ın alanında Türkiye’nin ilk ve en büyük, dünyada ise ilk 10 üretici arasında olduğunu belirten Kaba, tecrübe ve bilgi birikimini yeni ürün ve teknolojilere de aktararak büyümeye devam ettiklerini ifade etti.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Kaba, “Alçak gerilim elektrik bağlantı çözümleri, savunma sanayi projeleri, endüstriyel elektronik ürün grupları, otomasyon çözümleri, enerji verimliliğine yönelik gelişmiş IoT platformu (KIO) ile iş ortaklarımız için güçlü bir teknoloji partneri olarak, yolumuza kararlı adımlarla devam ediyoruz. Türk mühendis kadrolarıyla ülkemizin önde gelen AR-GE Merkezlerinden birine ve ODTÜ Teknokent’te Yazılım Merkezi’ne sahibiz. Yüzde 100 Türk sermayeli şirketimiz, tamamını kendi geliştirdiği ürünler, teknolojiler ve aldığı patentler ile ülkemizin rekabet gücüne katkıda bulunmaktadır” diye konuştu.

TASARRUFLU ÇÖZÜMLER

Uluslararası standartlarda üretim yaptıklarını vurgulayan Kaba, “İnovat if hedefler ve yatırımlarla, yarım yüzyıla yaklaşan sanayi tecrübemizi, yeni nesil teknoloji şirketi olarak geleceğe taşıma kararlılığındayız. 2022 yılının ilk yarısında geçmeyi planladığımız KIO 1.8 versiyonunda, bulut teknolojileri, yapay zeka, tahminleme, kestirimci bakım gibi yeniliklerle, değerli müşterilerimize yüzde 30’lara varan enerji tasarrufu sağlayacak çözümler sunuyor olacağız” dedi.

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