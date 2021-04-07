Magazin Yeni ve iddialı bir dizi daha geliyor

Yeni ve iddialı bir dizi daha geliyor

Magazin

Yeni ve iddialı bir dizi daha geliyor

Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi gerçek hikayelerden uyarlanan ve izlenme rekorları kıran dizilerin yapımcısı OGM Pictures’dan yeni ve iddialı bir proje daha geliyor…

07 Nisan 2021, Çarşamba 23:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Camdaki Kız”, 8 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranından izleyiciyle buluşacak.

Son dönemde gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizileriyle büyük bir başarı yakalayan ve izleyicinin kalbinde taht kuran diziler yapan OGM Pictures, bu kez de “Camdaki Kız”la adından söz ettirecek.

Gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız’da; Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırıyor. Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek’in oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme alıyor, yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Benim aşkım eski bir melek
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Mekanlar taşınıyor
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Kilo verince revaçta oldum
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
5 Nisan haftasına astrolojik bakış: Bağışıklığınızı güçlendirin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
5 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Olaylı gecenin perde arkası
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Billie Eilish
Funda Duru
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ceyda Ateş’in kızı Talia kocaman gülüşü ile kalpleri ısıttı!