Ekonomi Yeni vergi paketi ile küçük esnafa destek

Yeni vergi paketi ile küçük esnafa destek

Ekonomi

Yeni vergi paketi ile küçük esnafa destek

AK Parti'nin hazırladığı 65 maddelik yeni vergi paketinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam edildi. Yapılacak düzenlemeyle yıllık cirosu 240 bin liranın altındakiler gelir vergisinden muaf olacak.

14 Ekim 2021, Perşembe 09:21 Son Güncelleme:
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Kanun teklifi, küçük esnafa vergi muafiyeti getiriyor. Buna göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacak. Bu durumda 900 bine yakın esnaf bulunuyor.

Teklife yeni eklenen maddeye göre çiftçilere ilave ödeme yapılacak. Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler, faiziyle birlikte iade edilecek. Teklif, internetten para kazananlara da vergi ödeme kolaylığı getiriyor. Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamların vergisini ödemek için bankada hesap açacak.

ÇİFTÇİYE İLAVE ÖDEME

Beyanname vermeden kaynaktan kesinti yapılarak vergilerini ödeyecekler. Kanun teklifi ile, çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi de kaldırılıyor.


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