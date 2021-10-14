Yeni vergi paketi ile küçük esnafa destek

Kanun teklifi, küçük esnafa vergi muafiyeti getiriyor. Buna göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacak. Bu durumda 900 bine yakın esnaf bulunuyor.

Teklife yeni eklenen maddeye göre çiftçilere ilave ödeme yapılacak. Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler, faiziyle birlikte iade edilecek. Teklif, internetten para kazananlara da vergi ödeme kolaylığı getiriyor. Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamların vergisini ödemek için bankada hesap açacak.

ÇİFTÇİYE İLAVE ÖDEME

Beyanname vermeden kaynaktan kesinti yapılarak vergilerini ödeyecekler. Kanun teklifi ile, çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi de kaldırılıyor.



