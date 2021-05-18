Borcu olanlar dikkat! Yeni yapılandırma geliyor...

Ekonomik olarak kayıplar arttı, gelirler azaldı. Devlet, imkanları doğrultusunda hızlı adımlarla kredi genişlemesinden hibe desteğine kadar birçok önlemi devreye aldı. Alınan önlemlerin arasında toplamda 500 milyar lirayı bulan vergi, sigorta prim ve idari cezaların yapılandırılması da bulunuyor.

HAZİRANA KADAR DEVREDE

Ancak gelinen noktada yapılandırmadan yararlanan vatandaş dahi taksitlerini ödeyemez duruma düştü. Taksitleri zamanında ödeyemediği için hak kaybı yaşayanlar da oldu. Alınan bilgiye göre hükümet, gelen talepler doğrultusunda yeni bir yapılandırma düzenlenmesi için düğmeye bastı. Bu kapsamda hazırlanan teklifin kısa sürede Meclis’e sunulması ve haziran ayı başına kadar yasalaşması bekleniyor.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Düzenlemede özellikle şirketleri rahatlatacak maddelerin olduğu ifade ediliyor. Peki torba yasa teklifinde neler var?

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması.

İhtilaflı alacakların tasfiyesi.

Matrah ve vergi artırımı.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi.

Şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi düzenlemeleri yer alıyor

HANGİ DÖNEMİ İÇERECEK?

Yeni yasaya göre; vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Başvurular 31 Ağustos 2021’e kadar sürecek. İlk ödeme Eylül 2021 sonunda yapılacak. Bu yapılandırma da geçen yılki yapılandırmaya benzer şekilde hazırlandı. Buna göre; yapılandırma düzenlemesi yürürlüğe girdiği tarihe kadar borçlar için işlemiş olan gecikme zammı ve faizi silinecek, onun yerine enflasyon farkı alınacak. Borçluya 2’şer ayda bir ödemeli 18 aya kadar taksit uygulanabilecek. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksidin zamanında yatırılması gerekecek. Peşin ödemeyi seçenler yeniden hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ından kurtulacak. Yani neredeyse anaparayı ödeyip borcu sildirecek. Borcun tamamını ilk 2 taksit içinde ödeyenlere ise enflasyon farkında yüzde 50 indirim yapılacak.

KAYIT ALTINA ALINMASI İÇİN FIRSAT

Yeni düzenlemenin en önemli bölümü matrah artırımıyla ilgili. Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyenler 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Matrah ve vergi artırımında bulunanlar, bu vergileri, öngörülen süre ve şekilde ödememeleri halinde artırım hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedecek. Mükellefler, incelemesi devam eden yıllar için de matrah ve vergi artırımında bulanabilecek. Ayrıca işletmede mevcut olduğu halde işletmenin muhasebe kayıtlarında yer almayan yani kayıtdışı kalmış emtia, makine ve teçhizat, demirbaşların işletme kayıtlarına alınmasına imkan veriliyor. Yani faturasız satın alınan ve işletmede fiilen bulunup muhasebe kayıtlarında yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşlar kayıtlara alınabilecek.



