Yeni yasa geliyor! Artık o para sigortadan alınacak

Hükümet, yeni Seyahat Acenteleri Yasası'nı hazırladı. Bayram sonrası Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeye göre, tüketicinin mağdur olmaması için sigorta sistemi devreye giriyor. Sadece paket turların sigortalandığı ve pazarın yüzde 10'unu kapsayan mevcut sistem genişletilerek, otelden uçak biletine seyahat acentesi üzerinden alınan her tatil ürünü sigortalanacak. Mesleki sorumluluk sigortası adı verilen yeni düzenlemeyle kaçak ve sahte acentelerin önü kapanacak.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TÜRSAB) üye 10 binden fazla acente de mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak. Tüketici otel ya da uçak biletinde bir mağduriyet yaşarsa parasını sigortadan alacak. Tüketiciyi zor durumda bırakan acentenin ise belgesi askıya alınacak.

ADLİ CEZAYA ÇEVRİLECEK

Yeni yasa kaçak ve sahte acentelerin de önüne geçecek. İnternet üzerinden satış yapan kaçak acente bilişime kapatılacak. Mevcut yasaya göre kaçak acenteye idari para cezası veriliyordu. Yeni yasa ile bu adli para cezasına çevrilecek. Ortalama 20 bin TL olan bu cezanın ödenmemesi halinde para cezası hapis cezasına çevrilerek suç da kişinin adli siciline işlenecek.

DOĞRULAMA LİNKİ GELİYOR

İnternet sitesinin yasal bir seyahat acentesine ait olup olmadığının görünmesi için doğrulama linki zorunluluğu da geliyor. Tüketici bu linki görmezse sitenin sahte olduğunu bilecek. Doğrulama linki TÜRSAB tarafından verilecek. Bu sistem için ciddi bir altyapı yatırımı yapan TÜRSAB, tüketiciyi bilinçlendirmek için kamu spotları hazırlıyor.

TÜKETİCİ ODAKLI BİR YASA

TÜRSAB Hukuk Danışmanı Avukat İlker Ünsever, yeni yasanın tüketici odaklı hazırlandığını belirterek "Kanunun birinci ayağında bir seyahat acentesini mesleki ticari işletme olarak tanımladık. Seyahat acentesine para toplama hakkı veriyorsam yükümlülük de vermem gerekli. Bunun için mesleki sorumluluk sigortasını devreye aldık. Acenta hata yaparsa tüketicinin mağdur olmaması için sigorta devreye girecek" dedi. Yeni yasayla acentecilik belgesinin bir yatırım aracı haline geleceğini anlatan Ünsever, "Eğer acente tüketiciye karşı bir hata yaparsa belgesi askıya alınıp iptal edilecek. Yeni belge alması da zorlaşacak. Bu nedenle tüketiciye karşı daha hassas davranmak zorunda olacak" diye konuştu.

HERKES SORUMLULUĞUNU BİLECEK

Yasayla yabancı internet sitelerinin Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için ticaret sicili açması ve sigorta yaptırmasının zorunlu hale geleceğini anlatan Ünsever, mevcut sistemi şöyle özetledi: "Mesela havayollarının en uygun biletini sunan yabancı bir site var. Bize 'Ben bilet satmıyorum, sadece biletleri sıralıyorum' diyor. Neden sıralıyor? Para kazanmak için. Parayı kimden alıyor? Havayolu firmasından. Havayolu firması da o parayı bilete yansıtıp bunun ücretini tüketiciden alıyor. O zaman bileti yönlendiren site tüketiciye karşı sorumlu. Yeni yasayla herkes sorumluluğunu bilecek."

YATIRIM ARACI OLUYOR

Yeni yasayla acenta belgesi bir yatırım aracı haline gelecek. Tüketiciyi mağdur edilen acentenin belgesi de iptal edilecek. Belgesini kaybetmek istemeyen acente tüketiciye karşı daha dikkatli davranacak. Yeni yasa ile seyahat acenteciliğini devretme hakkı da geliyor. İşletmeyi sürdürmek istemeyen acente belgesini devredip satabilecek.