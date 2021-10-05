Siyaset Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

Siyaset

Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

HDP'li 3 ve DBP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

05 Ekim 2021, Salı 23:16 Son Güncelleme:
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Yeni yasama yılının ilk Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

AA

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