Yeni yıl alışverişini internetten yapacakları uzmanlar uyardı

Pandeminin devrim etkisi yarattığı sektörlerden biri de e-ticaret oldu. Koronavirüs sebebiyle herkesin evlere kapandığı son 2 yılda, internet üzerinden yapılan alışverişlere ilgi hiç olmadığı kadar arttı.

Çevrim içi alışveriş günden güne popülerliğini artırırken; dünyanın dört bir yanındaki alışveriş severlerin her yıl merakla beklediği yılbaşı indirim dönemi de başladı. Ancak siber saldırganlar da çevrim içi alışveriş hacminin ve alışveriş yapan kişi sayısının büyük ölçüde arttığı bu dönemleri tüketiciler kadar iple çekiyor. Dolandırıcılar, alışveriş sitelerini kopyalayıp sahtesini yapabiliyor ya da alınan ürünün müşteriye ulaşmaması veya alınan ürün yerine farklı bir ürün gelmesi gibi durumlara sıkça rastlanıyor. Dolayısıyla işletmelerin ve kullanıcıların, bu gibi dönemlerde fidye yazılımı gibi saldırıların hedefi olabileceklerinin farkında olmaları gerekiyor.

Bilgilerinizin gizliliğini korumak ve güvenli bir şekilde çevrim içi alışveriş yapmak için Dell Technologies Marka ve Kategori Yöneticisi Dilek Özer şu ipuçlarını verdi: