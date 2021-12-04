Yeni yıl alışverişini internetten yapacakları uzmanlar uyardı
E-ticaret ve online alışverişin, pandeminin de altın çağını yaşadığı bu dönemde, markalar tüketicileri indirimlerle cezbetmeye çalışıyor. Ancak yılın bu dönemi, uygun fiyatlı alışveriş yapmak için acele eden kullanıcıları avlayan siber suçlular için de verimli bir zaman. Peki tüketiciler internet alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli?
04 Aralık 2021, Cumartesi 09:22 Son Güncelleme:
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Pandeminin devrim etkisi yarattığı sektörlerden biri de e-ticaret oldu. Koronavirüs sebebiyle herkesin evlere kapandığı son 2 yılda, internet üzerinden yapılan alışverişlere ilgi hiç olmadığı kadar arttı.
Çevrim içi alışveriş günden güne popülerliğini artırırken; dünyanın dört bir yanındaki alışveriş severlerin her yıl merakla beklediği yılbaşı indirim dönemi de başladı. Ancak siber saldırganlar da çevrim içi alışveriş hacminin ve alışveriş yapan kişi sayısının büyük ölçüde arttığı bu dönemleri tüketiciler kadar iple çekiyor. Dolandırıcılar, alışveriş sitelerini kopyalayıp sahtesini yapabiliyor ya da alınan ürünün müşteriye ulaşmaması veya alınan ürün yerine farklı bir ürün gelmesi gibi durumlara sıkça rastlanıyor. Dolayısıyla işletmelerin ve kullanıcıların, bu gibi dönemlerde fidye yazılımı gibi saldırıların hedefi olabileceklerinin farkında olmaları gerekiyor.
Bilgilerinizin gizliliğini korumak ve güvenli bir şekilde çevrim içi alışveriş yapmak için Dell Technologies Marka ve Kategori Yöneticisi Dilek Özer şu ipuçlarını verdi:
- Alışveriş yapmayı düşündüğünüz web sitesinin adresine (https://) bakarak güvenli olduğundan emin olun.
- Bildiğiniz ve güvendiğiniz, saygın markaların web sitelerinden alışveriş yapmaya çalışın.
- Kötü amaçlı yazılımlar içerebilen, güvenli olmayan, herkese açık bilgisayarlardan ve genel Wi-Fi ağlarından alışveriş yapmaktan kaçının.
- Rakamlar, harfler ve özel karakterlerden oluşan güçlü bir parolaya sahip olduğunuzdan emin olun.
- Parolaları asla yeniden kullanmayın ve mümkün olduğunca çok faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın.
- Şüpheli bağlantılara asla tıklamayın.